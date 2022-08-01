嘉縣老人食堂 1年服務逾20萬人次

嘉義縣長翁章梁（右）前往老人食堂為長者打菜。（記者林宜樟攝）

2022/08/01 05:30

翁章梁上任後廣設 目前共64站 每週供餐一次

〔記者林宜樟／嘉義報導〕面對人口老化，嘉義縣政府開辦「作伙吃，有厝味」老人食堂，鼓勵長者走出家門，增加社會互動機會，縣長翁章梁上任近四年來，持續在各村里推進設置老人食堂，目前共六十四站，每週供餐一次，一年服務逾二十萬人次。他表示，照顧長者是縣府無法規避的責任，將以每年新增十站老人食堂為目標，並輔導轉型社區關懷據點或C級巷弄長照站，讓長者獲得更多關懷。

未來年增十站為目標

嘉縣老年人口比例逾二十一％為全國第一。自二○一四年起開辦老人食堂，讓長者齊聚一堂用餐，「呷飯配話」吃飽又健康不老。翁章梁上任四年來，老人食堂增加二十九站，加上長青活力站、社區關懷據點及C級巷弄長照站等，供餐服務村里從一二六個提升至二三九個。

翁章梁說，他走訪各據點時，曾與一位阿嬤聊天，得知她原本走路不方便，參與據點活動及協助下，對身體健康有幫助。

縣府表示，受疫情影響，目前老人食堂改為供餐不共餐，其中有五十站為領餐、八站先暫停，為擴大服務，即將又有六站開辦。

餐前各種表演活動 長者好樂

水上鄉水頭社區發展協會理事長邱英豪說，社區有二十多位志工投入老人食堂經營、備料或煮菜，每次供應八至十二道菜，餐前規劃歌唱、魔術表演各種活動，參與長者都很開心，在外打拚的子女也放心把父母親交給社區照顧。

一度達102站 部分轉型長照站

縣府社會局長張翠瑤說，歷年來開辦一○二站老人食堂，目前有六十四站，其餘大多數輔導轉型為功能更多元的社區照顧關懷據點、C級巷弄長照站等。

今年老人食堂共服務四四一七人，平均每站約六十四人，縣府每餐一人補助三十元，每站補助人數最高一百人，每站食材經費一年最高補助十五萬元，今年已補助七百多萬元。

不少熱情鄉親回饋鄉里，認同捐款或自掏腰包，投入老人食堂行列，更有人主動幫忙準備食材，以實際行動守護「老勢大」。

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