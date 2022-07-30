蚵棚回收數逐年增 嘉縣強化源頭管理

嘉義縣政府推動以PVC材質蚵棚取代現有竹棚。（記者蔡宗勳翻攝）

2022/07/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕基隆嶼及八斗子漁港外海本月十三日赫見三座廢蚵棚漂流，其中有來自嘉義沿海蚵棚「北漂」引發熱議。嘉義縣政府農業處昨表示，「北漂」事件凸顯蚵棚海洋廢棄物問題嚴重，正強化源頭管理，蚵棚源頭回收數量逐年增加，二○一九年至二一年從四六八公噸增加至二一○五公噸，今年目標為超過二三○○公噸，降低牡蠣養殖對環境的負擔。

兩年增加一六三七噸

此事件經海洋保育署海洋志工通報後，為免影響航行安全，海保署協同志工、海巡署清除蚵棚，其中來自嘉義蚵棚，疑受颱風外圍環流風浪沖擊致斷纜，隨海流沿台灣海峽北漂至基隆海域。

今年目標逾二三○○噸

嘉縣府農業處表示，牡蠣養殖為嘉義沿海重要產業，為解決其衍生的蚵棚、浮具等海廢問題，縣府二○二○年元月修正「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，包括納管浮筏式蚵棚，收取海域使用費，廢棄蚵棚強制回收等，期讓牡蠣養殖產業永續發展。

去年起補助環保設施

漁業科長張建成說，浮筏式蚵棚使用保麗龍浮具，但保麗龍對海洋環境與生態造成衝擊，經縣府輔導，目前九成五以上改採再生壓縮泡棉等材料浮具，同時公告明年起全面禁用保麗龍浮具。

浮筏式蚵棚材質以竹子為主，但僅能使用兩至三年，且易流失。縣府二○二一年起也將環保牡蠣養殖設施納入補助，將持續與蚵農合作，挹注資金試驗新型浮棚，為未來汰換竹棚做準備。

張建成說，為解決牡蠣養殖衍生海廢等問題，縣府強化源頭管制，蚵農也漸有海洋環境生態保護觀念，官民攜手合作，保護海洋生態。

嘉義浮筏式蚵棚的竹棚與浮具將逐漸以環保材質為主流。（記者蔡宗勳攝）

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