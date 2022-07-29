T1 Wish列車前進布袋 辦公益籃球營

職籃T1聯盟攜手台灣運動彩券股份有限公司，由職籃球星到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球員。（記者林宜樟攝）

2022/07/29 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕職籃T1聯盟攜手台灣運動彩券股份有限公司做公益，舉辦「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸前進偏鄉送愛心，昨到嘉縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場，由職籃球星指導新塭國小籃球隊員各項籃球動作，推廣基層籃球。

嘉義縣長翁章梁、台灣運彩公司副總經理蔡明哲、職籃T1聯盟會長錢薇娟及職籃球員陳靖寰、呂濟而等昨與小球員互動，致贈籃球與球衣，球員教導孩子們傳球、上籃等動作，為偏鄉注入動能。

蔡明哲說，台灣運彩成立九年，取之社會，用之社會，每投注一百元，就有十元挹注到國家運動發展基金，目前已累積三百多億元，培養運動員、設置運動設施，對台灣運動發展有所貢獻。

翁章梁說，新塭國小孩子們很幸運有機會與職籃球星互動，這次經歷將會讓他們永遠記得。

錢薇娟指出，T1聯盟成立的理念，希望不只是個職業運動聯盟，而是要貢獻社會，找到更多熱愛運動、熱愛籃球的人才。台灣雖小，但很多地方不曾去過，今年希望列車設定在宜蘭縣、花蓮縣及嘉義縣，過程中發現偏鄉缺乏資源，謝謝翁縣長支持，讓他們能真正深入在地幫助孩子，希望未來為偏鄉投入更多資源。

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