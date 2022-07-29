嘉義科學園區啟動招商 8/12辦論壇

嘉義科學園區預定地開發範圍達八十八公頃，總投資經費達八十六．四三億元，將提供四千九百至五千七百個就業機會。（資料照）

2022/07/29 05:30

完整介紹投資環境 分享科技人才培訓 明年開放廠商申請進駐

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院核定嘉義科學園區設置在嘉義縣台糖太保農場，目前正進行前置作業及招商階段，國科會與嘉義縣政府將在八月十二日舉辦首場大型招商論壇「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，廣邀有意願進駐的廠商報名參加，論壇將完整介紹投資環境，並由學界分享科技人才培訓經驗、產業界分享在地發展議題。

嘉義科學園區籌備辦公室已進駐原台灣體育運動大學嘉義分校，正進行設置計畫核定前置作業，預計明年開放廠商申請進駐，四月進行公共工程啟動，廠商同步施工；在長榮文苑酒店舉辦的招商暨產學交流論壇，國科會主委吳政忠、嘉義縣長翁章梁預計到場與各界交流。

將可提供五千多個就業機會

嘉義縣府經濟發展處長江振瑋表示，嘉義科學園區開發經費七十．六三億元，嘉科實驗中學經費十五．八億元，總投資經費達八十六．四三億元，開發範圍達八十八公頃，未來設廠用地為四十．六八公頃，預估年產值三百二十五億至三百八十億元，預計將可提供四千九百至五千七百個就業機會。

嘉科園區透過高鐵加乘，連結科學園區發展，提升生活機能，將規劃複合機能大樓，優先提供新創育成、便利商店及幼兒照顧等全功能生活服務區，以吸引具研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用等數位創新的科技產業如AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、5G等進駐，作為帶動當地傳統產業升級轉型的重要核心。

完整串聯中南部科技走廊

江振瑋指出，嘉科園區土地使用規劃採取租地模式辦理，將甄選開發商進行開發，結合周邊產業資源，如機械設備、醫療保健、化學材料、電子零組件、農業生技等產業，園區內規劃軟硬體整合，發展精準健康、智慧載具、智慧農業等相關產業，完整串聯中南部科技走廊，創造縣民就業機會。有意參加嘉科招商暨產學交流論壇的廠商，可電洽06-3032369#205。

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