東石海之夏 8/20邀女神團嗨翻天

嘉義縣長翁章梁（中）邀請民眾參與東石海之夏。（記者林宜樟攝）

2022/07/28 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣去年停辦暑期重量級活動─「東石海之夏」，疫情和緩之際，縣長翁章梁昨天出席宣傳活動記者會，宣布今年東石海之夏在八月二十至二十八日連續兩個週末於東石漁人碼頭，以「彩夏趣」為主題登場，邀請陳芳語、張家瑋、派對女神圓圓等十五位女藝人組成「女神團」亮麗演出，邀民眾來東石一解煩悶心情，繽紛一「夏」。

張家瑋、派對女神圓圓出席記者會，與翁章梁一同熱情宣傳今年主題「彩夏趣」有「五」彩亮點。

「踩街活動」率先登場，八月十三日下午四點舉行，十五支在地隊伍從東石國小遊行到先天宮，民眾到場參加有機會抽好禮及一萬元禮券。

演唱會超精「彩」，陳芳語、張家瑋、派對女神圓圓、鬼鬼吳映潔、賴慧如、蘇晏霈、YOYO家族姐姐等十五位女神團演出；活動四天期間，玩色派對、頑童瘋氣墊、海夏水樂園等，適合親子同樂。

漁人碼頭整修中，亦邀畫家與民眾發揮創意，彩繪施工圍籬；八月二十八日晚會壓軸煙火秀，點亮東石夜空，預告十月國慶焰火在嘉縣。

縣府文化觀光局表示，漁人碼頭常鱻廊道美食街可品嚐美食，活動期間邀請嘉義嚴選伴手禮協會及嘉義特色產業聯盟十家業者現場設攤，活動有玩又有吃。

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