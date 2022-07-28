翁章梁率眾遶境 火燈夜巡掀高潮

嘉義縣長翁章梁（右二）隨神轎出巡遶境，帶領遊客高舉火把參與火燈夜巡儀式。（記者林宜樟攝）

2022/07/28 05:30

去年停辦 今年結合旅遊業推出體驗遊程 眾人隨神轎出巡 驅逐鬼魅

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月將至，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」民俗宗教活動，去年因疫情停辦，今年恢復舉行，廟方結合旅行社及洲南鹽場首度辦理體驗遊程，讓外縣市及國外人士體驗嘉縣縣定無形文化資產，昨晚重頭戲登場，縣長翁章梁帶領遊客高舉火把夜巡，眾人隨神轎出巡遶境，沿途鑼鼓喧天，相當熱鬧。

每年鬼月前三天登場

建德宮火燈夜巡歷史悠久，起源於清朝，布袋庄與過溝庄間的「冤家港」常發生械鬥，不少人「戰死」成孤魂野鬼，加上庄內公堀發生多起溺斃事件，鬼魂之說甚囂塵上，建德宮主神李府千歲指示，每年農曆六月最後三天（今年為七月廿六日起），祈安遶境驅逐鬼魅，保境安民。

今晚將遶境庄頭各處

建德宮執行秘書溫偉毅說，今年設置由神明加持的「平安門」，讓民眾通過保平安；前晚夜巡首日由神明在主要道路遶境，昨晚驅除邪祟，今晚遶境庄內各處，庇佑地方。

火燈夜巡具地方特色及特殊文化價值，外地遊客也感興趣，今年廟方與旅遊業者合作，舉辦在地體驗遊程，夜巡活動現場有「好神手作」，體驗自製火燈夜巡祈福火把，夜巡探索廟宇文化。

趕鬼、驅鬼 遊客體驗

洲南鹽場昨舉辦青年壯遊體驗團，帶領年輕人瞭解晒鹽過程並煮鹽，到慶和軒北管認識傳統戲曲。來自印尼、香港實習生與壯遊團團員拿著火把參與火燈夜巡，見證象徵趕鬼、驅鬼過程，讚嘆「很神奇！」

縣府「二○二二嘉義好神」活動，由建德宮火燈夜巡打頭陣，接續八月十五日於民雄鄉舉行「迎大士爺創意踩街活動」，十八日至二十日為「民雄大士爺祭」。

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