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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣社區藝術季 36團隊輪番演出

    嘉義縣社區藝術季7月29日起連續3週周末，在9個鄉鎮舉辦藝文表演，嘉義縣長翁章梁（中）昨為活動宣傳。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣社區藝術季7月29日起連續3週周末，在9個鄉鎮舉辦藝文表演，嘉義縣長翁章梁（中）昨為活動宣傳。（記者王善嬿攝）

    2022/07/23 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕「嘉義縣社區藝術季」將於七月二十九日至八月十四日期間連續三週的五、六、日晚間登場，三十六組國內外表演團隊橫跨九個鄉鎮，帶來精彩藝文表演，縣長翁章梁昨天化身DJ為活動宣傳，邀民眾體驗嘉義「太陽之都」熱情與魅力。

    29日登場 表演橫跨9鄉鎮

    翁章梁表示，嘉縣社區藝術季串聯水上、大林、新港、番路、竹崎、梅山、六腳、鹿草、義竹九鄉鎮，活動依不同地理位置及地方特色，規劃為「太陽首都」、「阿里山城」、「城鄉諸羅」三部曲，包含「朴子電音三太子團」、「六金釵現代女子樂團」、「墨西哥民謠樂舞團」、玻利維亞「美洲。J.安地斯樂團」等國內外團體表演。

    翁章梁說，近兩年疫情期間，許多藝文表演受影響，希望疫情緩和之際，藉由社區藝術季幫助藝文團體振興，歡迎民眾搭配悠遊國旅振興方案、嘉縣Q碰券來嘉縣放鬆身心。

    活動期間為七月二十九日至三十一日分別在水上苦竹寺、大林運動公園、新港公園；八月五日到七日分別在番路半天岩紫雲寺、竹崎親水公園、梅山幸福廣場；八月十二至十四日分別在六腳蒜頭地區入口意象、鹿草圓山宮廟埕、義竹中正堂戶外廣場。

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