嘉138線拓寬 一期竣工通車

嘉138線第一期拓寬工程已竣工。（記者林宜樟攝）

2022/07/20 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉鄉道嘉一三八線，為通往「嘉義市殯葬園區」要道，為解決逢清明時節、喪禮出殯時交通壅塞問題，縣、市政府向中央爭取經費約六．六七億元，分三期工程拓寬道路，將動線打通為環狀道路，縣府辦理第一期工程嘉一三八線主線拓寬工程，已於二日竣工通車，昨天縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥等人到場視察。

縣府建設處副處長蔡育宗簡報說，第一期工程為從忠和國小對面進入的嘉一三八線道路，長度九二三公尺，修正原蜿蜒路型，寬度從五至八公尺全面拓寬至十五公尺，爭取公路總局補助，經費共一．○六億元。

嘉縣、市合作 中央專案補助

翁章梁表示，過去此路段道路壅塞，礙於園區內道路不屬於任何編號道路，爭取中央補助經費不易，經縣、市政府合作，透過立委陳明文、蔡易餘、王美惠爭取及協調，終獲中央專案補助打通、拓寬園區內道路，解決地方長期交通不便困擾。

有地主反映，現行通往火化場的道路，因有部分屬於私有土地，第二期工程調整路線後，仍會有民眾通行原路段，希望能一併徵收，維護權益；對此翁章梁回應，會請建設處估算經費，評估一併徵收可行性。

第二期通往火化場新闢道路，正進行用地協議價購，預計明年中動工。第三期園區道路正由市府招標，目前規劃設計前置作業，年底前進行上網勞務招標；縣府也將提出第四期計畫，預計拓寬通往成功國小的瓶頸路段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法