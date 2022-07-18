弱勢家庭到宅坐月子 嘉縣有感上路

嘉義縣弱勢家庭到宅坐月子政策上路，由經專業培訓的人員提供服務。（嘉義縣政府提供）

2022/07/18 05:30

經社工評估符合資格 提供80小時、5大免費服務

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕現代婦女生產後常選擇在產後護理之家坐月子或請月嫂到家服務，但高額費用弱勢家庭難以負擔；嘉義縣政府今年推出「弱勢家庭到宅坐月子」政策，經社工評估符合資格者，可媒合提供八十小時坐月子服務，目前已完成兩案，受惠產婦與家人對此政策「很有感」。

嘉義縣長翁章梁表示，早年農業社會，婦女產後大多由婆家、娘家協助坐月子，但隨著時代觀念改變，經濟許可者的產婦常選擇到產後護理之家接受專業妥善的照料或是請月嫂到宅服務。為讓弱勢家庭產婦與新生兒也能獲得專業照護，縣府推出弱勢家庭到宅坐月子政策。

翁章梁指出，受過專業培訓的人員，可到宅提供包含產婦照顧、嬰兒身體清潔及照顧、產婦飲食處理、嬰兒飲食處理、簡易家事服務等五大項服務，讓弱勢家庭產婦可輕鬆在家做月子。

坐月子服務方案委託嘉義縣褓姆職業工會辦理，服務人員需具備月子餐暨母嬰照顧相關職業訓練結業證書，完成服務敏感度提升、特殊家庭服務技巧及到宅服務專業倫理等十六小時訓練，今年共二十七位學員結訓。

專業人員往返4小時 赴阿里山鄉熱血服務

此政策四月實施後，已完成兩個服務案，其中一位產婦位處偏遠的阿里山鄉，服務人員往返車程約四個小時，嘉義縣褓姆職業工會秘書管國芬強調，提供阿里山鄉服務成本雖高，但只要家庭有需求，就會排除萬難媒合資源，給予產婦照顧及育兒支持。

嘉義縣弱勢家庭到宅坐月子服務，申請對象為實際居住嘉義縣且符合弱勢家庭資格者，有需求的民眾可洽縣轄各社會福利服務中心或洽社會局婦女福利及性別平等科（05-3620900#2519），經社工評估符合資格，可接受八十小時坐月子服務。

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