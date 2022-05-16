東石松子溝排水 防潮閘門老舊將重建

嘉義縣東石鄉松子溝排水上設置的防潮閘門因老舊，將拆除重建。（記者林宜樟攝）

2022/05/16 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉松子溝排水接近海岸的防潮閘門，因年久老舊，防潮閘門上的松仔溝橋經檢測屬危橋，封閉通行，當地居民反映封閉造成來往不便，盼主管機關能儘快維修開放；水利署第五河川局表示，松仔溝橋經鑑定屬危橋，無法開放通行，該處防潮閘門因老舊，須拆除重建，初估重建經費逾一億元，正爭取預算，最快二○二三年底完工。

五河局估重建預算逾億 待爭取

東石鄉民戴英旗表示，松仔溝橋是當地網寮村及掌潭村白水湖之間重要橋梁，許多居民都從此處通行及上下學；但今年初，五河局將橋梁封閉，無法通行，許多老人家要載孫子上下學，卻因此多行駛數公里，最遠要繞路長達八公里，造成當地民眾交通不便；封閉至今已五個月，但只見護欄阻隔，卻無任何修復、重建作為，居民感到困擾。

閘門上危橋遭封閉 居民怨不便

第五河川局副局長吳明華說明，該防潮閘門上方的松仔溝橋，是專供管理機關防汛、搶險運輸及維護管理之用，並非一般交通橋梁，因居民有需求，而開放通行；松仔溝橋經檢測鑑定屬危橋而緊急封閉，經評估，該橋不適合修復，整座防潮閘門須拆除重建，初估經費超過一億元，由於經費龐大，尚在爭取，若爭取到經費施工，依時程最快明年底才可能完工。

嘉義縣府水利處副處長朱崧豪說明，松子溝排水為縣府所轄，至於海堤防潮閘門重建部分，五河局與縣府正討論重建及協調後續管理維護事宜。

另外，台十七線與縣道一七○線交叉口往南約有三百公尺長道路，逢大雨必淹，且雨後積水長時間不退，造成居民不便，擔憂車輛泡水受損，盼能改善；公路總局水上工務段段長蔡明君表示，台十七線與縣道一七○線以南至布袋鎮路段，目前正辦理加高工程委託測量設計，進行改善。

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