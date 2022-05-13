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    防汛整備 雲嘉預佈511台抽水機

    水利署第五河川局防汛整備，確保機具正常運作。（第五河川局提供）

    水利署第五河川局防汛整備，確保機具正常運作。（第五河川局提供）

    2022/05/13 05:30

    〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕首波梅雨鋒面報到，水利署第五河川局啟動防汛整備，與嘉義縣、市及雲林縣政府盤點預佈五百一十一部移動式抽水機，已完成油料補給、功能確認因應；嘉縣府提醒沿海養殖業者做好防汛準備，注意水質及底土管理，必要時提早收成，避免養殖水產物損失。

    氣象預報，嘉義地區今天可能降下大雨（時雨量達四十毫米以上或二十四小時雨量累積達八十毫米以上），明、後天也有機會降下大雨或豪雨（三小時累積達一百毫米或二十四小時累積達兩百毫米以上），並有打雷情形。

    五河局副局長吳明華說，機具人員、搶修險廠商整備待命，雲林縣及嘉縣四十四處滯洪池已降至低水位；內水防汛熱點包括雲林縣褒忠、大埤、口湖、北港等鄉鎮排水，及嘉縣溪口、大林、東石、布袋、新港等鄉鎮排水系統，將監控水情，做好預警通報聯繫，降低災情。

    因應梅雨恐造成道路坍方，嘉縣府已通知各鄉鎮市公所請開口契約廠商整備，及時搶修、搶通。嘉市府工務處表示，汛期前即展開各項防汛整備工作，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機調度預佈及車行地下道管制應變機制等，確保各項水利設施正常運作。

    嘉縣府農業處提醒，梅雨期間會伴隨強陣風，淺海牡蠣養殖業者須檢查設施結構，必要時提早收成，避免造成蚵棚損失。

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