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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣3313童接種莫德納 無不良反應

    2022/05/12 05:30

    〔記者林宜樟、蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，嘉義縣長翁章梁昨呼籲民眾踴躍接種疫苗，目前全縣六到十一歲幼童已有三千三百一十三人接種疫苗，接種率十九‧○五％，未傳出不良反應，縣府加速校園疫苗接種，降低醫療負擔。

    適逢五月十二日是國際護師節，翁章梁昨提前感謝抗疫護理師為防疫貢獻心力，感謝公衛護理人員及校護犧牲假日，不分日夜打疫苗、開設篩檢站、疫調，並感謝醫事機構護理人員穿著防護衣，冒著染疫風險，忍受患者病痛情緒，堅守崗位。

    嘉縣昨天新增三○五人確診，此外，中正大學遭爆料，因女子校隊四月下旬舉行慶功宴，多位男老師、行政主管與會餐敘歡唱，結果事後傳出二十人確診，質疑學校五月九日起實施為期兩週全校遠距教學，因此群聚事件而起；對此，校方澄清回應，染疫與遠距教學是兩碼事，與會者都未進入校園，並未形成校園傳播鏈。

    居家照護 嘉市48院所提供關懷

    嘉市長黃敏惠表示，嘉市昨新增二○五例確診，衛生局製作「COVID-19居家照護服務的防疫關懷手冊」，手冊內容包含視訊問診步驟、申請居家送藥方法；今天起，居家檢疫、居家隔離及自主防疫者，如使用快篩檢測呈陽性時，可透過線上確診方式，嘉基、聖馬爾定、陽明、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陳仁德醫院、盧亞人醫院、慶昇醫院等八家醫院提供確診居家照護關懷，另有四十家診所加入關懷行列。

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