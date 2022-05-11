為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    醫療量能分流》嘉縣4間醫院 開設防疫門診

    嘉義長庚醫院即日起開設防疫門診。（記者林宜樟攝）

    嘉義長庚醫院即日起開設防疫門診。（記者林宜樟攝）

    2022/05/11 05:30

    設在急診室外 供疑似染疫症狀輕微者快速診療服務 民眾快篩陽進行PCR採檢 依症狀開藥

    〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，嘉義縣昨新增兩百零一名確診案例，為因應醫療量能分流，嘉縣有四家醫院開設「防疫門診」，嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院昨起開設，台中榮總灣橋分院於五月十八日起開設。

    長庚、大林慈濟、朴子醫院即起開設

    嘉義縣長翁章梁表示，目前全縣十歲以下染疫兒童有兩百二十四人，六到十一歲學童已有兩千七百五十一人接種疫苗，接種率十五．八二％；中央流行疫情指揮中心昨召開全國疫情醫療應變會議，針對整體醫療量能及緊急後送因應作為進行討論，翁章梁在會中建議，嘉義縣如有緊急重症後送分流需求，請中央協助啟動緊急醫療網綠色通道機制，讓嘉義縣民無後顧之憂。

    台中榮總灣橋分院 5/18設置

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，為避免病患大量湧進急診室及交叉感染，四間醫院平日上午（灣橋分院為週三、週五）於急診室外開設防疫門診，提供疑似染疫症狀輕微者快速診療服務，民眾快篩陽性者進行PCR採檢，依症狀給予藥物治療；昨前往防疫門診看診的民眾，認為能夠分流，不與一般急診病患一起排隊，可加快速度，更為便民，也減少傳染。

    不用跟一般急診病患一起排隊

    嘉義市昨新增一百三十八名確診案例，市議員黃思婷在議會質詢時指出，最近接獲民眾陳情，嘉市有防疫計程車不足、居家隔離者領不到防疫包或領到的防疫包內無快篩試劑等情形，要求衛生局加強基層人員教育，並提高防疫效率。

    嘉市也有4家醫院開設防疫門診

    市府衛生局長廖育瑋昨答詢，民眾PCR篩檢確診，須等健保資料傳送到法定傳染病系統，或確診民眾填報自主回報疫調系統，地方公衛系統才能獲得資料，會盡速匡列居隔者，並派送防疫包，如有遺漏或較慢情形，進行檢討改進；嘉義市有衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院平日開設防疫門診，若有症狀且快篩陽性者可前往就醫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播