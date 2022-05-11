醫療量能分流》嘉縣4間醫院 開設防疫門診

嘉義長庚醫院即日起開設防疫門診。（記者林宜樟攝）

2022/05/11 05:30

設在急診室外 供疑似染疫症狀輕微者快速診療服務 民眾快篩陽進行PCR採檢 依症狀開藥

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，嘉義縣昨新增兩百零一名確診案例，為因應醫療量能分流，嘉縣有四家醫院開設「防疫門診」，嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院昨起開設，台中榮總灣橋分院於五月十八日起開設。

長庚、大林慈濟、朴子醫院即起開設

嘉義縣長翁章梁表示，目前全縣十歲以下染疫兒童有兩百二十四人，六到十一歲學童已有兩千七百五十一人接種疫苗，接種率十五．八二％；中央流行疫情指揮中心昨召開全國疫情醫療應變會議，針對整體醫療量能及緊急後送因應作為進行討論，翁章梁在會中建議，嘉義縣如有緊急重症後送分流需求，請中央協助啟動緊急醫療網綠色通道機制，讓嘉義縣民無後顧之憂。

台中榮總灣橋分院 5/18設置

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，為避免病患大量湧進急診室及交叉感染，四間醫院平日上午（灣橋分院為週三、週五）於急診室外開設防疫門診，提供疑似染疫症狀輕微者快速診療服務，民眾快篩陽性者進行PCR採檢，依症狀給予藥物治療；昨前往防疫門診看診的民眾，認為能夠分流，不與一般急診病患一起排隊，可加快速度，更為便民，也減少傳染。

不用跟一般急診病患一起排隊

嘉義市昨新增一百三十八名確診案例，市議員黃思婷在議會質詢時指出，最近接獲民眾陳情，嘉市有防疫計程車不足、居家隔離者領不到防疫包或領到的防疫包內無快篩試劑等情形，要求衛生局加強基層人員教育，並提高防疫效率。

嘉市也有4家醫院開設防疫門診

市府衛生局長廖育瑋昨答詢，民眾PCR篩檢確診，須等健保資料傳送到法定傳染病系統，或確診民眾填報自主回報疫調系統，地方公衛系統才能獲得資料，會盡速匡列居隔者，並派送防疫包，如有遺漏或較慢情形，進行檢討改進；嘉義市有衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院平日開設防疫門診，若有症狀且快篩陽性者可前往就醫。

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