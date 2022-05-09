《防疫新制上路》嘉縣機關團體 匡列採自主應變

2022/05/09 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕防疫新制昨起上路，匡列密切接觸者對象，以「同住親友」為原則，對此嘉義縣長翁章梁要求各機關、職場、學校指定「防疫長」應依「企業因應COVID-19疫情持續營運指引」啟動自主應變措施，維持機關事業單位運作量能。

翁章梁表示，即日起各機關、職場、學校等，如出現確診案例，不疫調匡列，改採自主應變措施，以曝露風險高低實施防疫假、停課等措施，由「防疫長」以九宮格原則，依疫苗接種情形及風險高低進行應變；疫苗接種是防疫關鍵，未打滿三劑將列高風險接觸者，須居家辦公或自我隔離三天，提醒各機關職場等事業單位督促員工確實完成三劑疫苗接種，才能有效維持運作量能。

民眾對快篩試劑需求增加，有不肖業者心起歹念，假冒業者利用一頁式廣告販賣價格低廉的快篩試劑，誘騙民眾上當；嘉縣中埔警分局連日來派員至轄內藥局宣導快篩試劑網購詐騙，提醒民眾，快篩試劑屬第三級醫療器材，沒有政府許可，不可於網路隨意販售。

嘉縣昨新增兩百人確診，有症狀者五十六人、無症狀者一百四十四人；水上鄉一名九十三歲老婦人長期患糖尿病，已有多天食慾不振，前天快篩陽性，送至醫院前失去呼吸心跳，經急救仍不治，確切死因是否與染疫有關待釐清。

嘉市昨新增一百一十一例確診，目前全市居隔二千九百三十二人，輕症居家照護六百一十九人。

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