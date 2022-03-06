《嘉義》顧嘉縣鄉親體位 翁章梁推健走操

嘉義縣長翁章梁（中）示範地方特色口訣的「健走操」，運動同時十八鄉鎮市走透透。（嘉義縣政府提供）

2022/03/06 05:30

融入18鄉鎮市特色口訣 讓鄉親達到運動及健腦雙重效果

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕根據體育署去年的運動現況調查，嘉義縣「過重／肥胖」人口比例達三十七．五％高於全國平均值三十六．六％，運動人口比例七十五．八％也低於全國平均值八十．二％，縣府推動健康體位防肥胖，縣長翁章梁昨宣傳融入十八鄉鎮市走透透的特色口訣「健走操」，希望讓鄉親達到運動及健腦的雙重效果。

「過重／肥胖」人口高於全國均值

翁章梁表示，面對後疫情時代，健康新生活就是要運動營養一加一，因規律運動與營養均衡是提升抵抗力的不二法門，「健走」是最簡單及方便的運動，籲鄉親一定要走出家門動起來，除可增強抵抗力，還能達到減重效果，三高疾病（高血壓、高血脂、高血糖）就不會上身。

翁上地方有線電視示範四原則

縣府三月份在地方有線電視世新第二頻道、大揚第三頻道每日上午七點及下午五點播放「在厝顧健康」節目，由專業老師指導，帶領大家認識「健走操」，翁章梁等人示範健走操四原則：「抬頭挺胸縮小腹、雙手微彎放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走」。

「健走操」搭配嘉縣十八鄉鎮市走透透的特色口訣：「火車爬崎~阿里山、好吃梅阿~來梅山、北回歸線~過水上、鵝肉出名~是民雄、龍船比賽~東石港、海產直通~布袋港」等，讓鄉親運動的同時，也認識各鄉鎮市特色。

提倡3多3少 健康飲食觀念

衛生局長趙紋華說，國民健康署所統計的十大死因中有八項疾病與肥胖有關連，提醒民眾建立「三多三少」健康飲食觀念，多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖，養成每週運動三次、每次三十分鐘、每次心跳一百三十次以上的「三三三原則」讓身體活動。

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