阿里山公路 巃頭「櫻花大道」滿開

中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

2022/03/05 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山花季將於三月十日登場延續至四月十日，期間假日上午管制小客車通行，自行開車到阿里山國家森林遊樂區賞花遊客需留意；阿里山公路沿線數量最多的昭和櫻陸續滿開，巃頭明隧道東出口整排滿開的昭和櫻迎賓最為亮麗，而有「櫻花大道」美稱。

公路總局表示，阿里山花季期間，在阿里山公路六十六公里湖底段至八十八．二公里阿里山森林遊樂區路段實施交通管制，期間例假日及清明連假的上午六點至十一點禁止小客車通行，開車民眾須於阿里山公路六十一公里樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運車票已於三月一日起在全台統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統開放購票。

嘉義林管處表示，花季管制小客車時間為三月十二、十三、十九、二十、二十六、二十七日及四月二至五、九、十日共十二天。

「櫻花達人」黃源明說，阿里山公路沿線與周遭的昭和櫻花況不太一致，櫻之道為首的石棹民宿區進入凋謝期，不過長青居的昭和櫻花況正佳，民宿內的紫藤預估下週就會盛開，遊客可同時欣賞昭和櫻與紫藤。

相距不遠的中興製茶所昭和櫻雖已過最大花期，但盛開氣勢依舊驚人，迷糊步道昭和櫻要走進樂米吊橋才能感受其獨特魅力。

黃源明說，最晚盛開的昭和櫻為巃頭明隧道和石棹加油站沿線周邊，從巃頭就可見到整排滿開昭和櫻，到了五十九公里處的明隧道東出口更是讓人驚喜連連，兩旁昭和櫻夾道歡迎，宛若「櫻花大道」。

阿里山森林遊樂區花況漸入佳境，阿里山工作站前已可感受到阿里山百花盛開美況。阿里山工作站解說員蕭明學說，類似吉野櫻的白色櫻花在大門收費站、阿里山賓館、工作站香林橋、沼平公園已進入盛開期；花季主角染井吉野櫻在高溫催化下，預估下週花季開幕時，櫻王會有明顯花況。

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