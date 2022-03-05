統籌數位學習 嘉縣設專案辦公室

嘉義縣數位學習專案辦公室揭牌，縣長翁章梁（左）化身一日數位學子。（記者蔡宗勳攝）

2022/03/05 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣數位學習專案辦公室昨天揭牌，啟用運作後，將統籌全縣線上教學和數位學習事務，讓所有國中小教師完成培訓，並運用在教學上，完善學生居家學習各項準備；縣長翁章梁昨化身一日學子，戴上VR頭盔在互動虛擬世界學習英文，與學生共同體驗數位學習內容樂趣。

4年內完成教師授課培訓

縣府教育處在朴子國小的朴子教育研究發展中心成立數位學習專案辦公室，昨由縣長翁章梁、教育部資訊及科技司長郭伯臣、朴子市長吳品叡等人共同揭牌，將以短、中、長程目標，讓國中小教師四年內全數完成數位學習培訓，並運用數位學習方式授課，讓學生從小都能具備數位能力。

翁章梁表示，數位學習專案辦公室啟用代表中央與地方合作推動數位學習成效佳，而相關數據也證明學生在學科上比過去進步很多，期待專案辦公室引領學生的學習熱情，展現無限潛能。

運用載具 提升學習興趣

教育處長李美華說，全縣各班級幾乎都配有觸控式大型顯示器，未來學生可在課堂上使用學習載具，數位工具和PaGamO等遊戲式學習平台可引起學習興趣，AR、VR讓抽象難學的內容也變具體，大幅提升學習動力。

義竹國小校長蔡鎮名表示，數位學習專案辦公室有十位專責人力分別從網路、行政、課輔領域提供全面性服務，透過數位讓偏鄉學生突破空間與時間限制；師長在大班級無法照料到每一個學生差異性時，就可用數位輔助教學品質，是適性學習很重要關鍵。

就讀小五的蔡姓同學說，使用數位平台學習英文能學到很多在課本學不到的英文單字，有很詳細解釋幫助他記更多單字，還有語音能了解如何發音，學習效果更好。

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