嘉縣草莓、菠菜 提報天災現金救助

二月因連日寒流及降雨，後續氣溫又快速回升，造成嘉義縣水上鄉的菠菜受損。（嘉義縣府提供）

2022/03/04 05:30

2月連日寒流及降雨 後續氣溫又快速回升 導致多項農作物受損害

〔記者林宜樟／嘉義報導〕二月因連日寒流及降雨，後續氣溫又快速回升，導致嘉義縣多項農作物受損害，縣府統計至三月二日止，估計損害金額達兩百一十九萬五千元，其中竹崎鄉、民雄鄉高接梨穗已勘查，並報送農糧署申請現金救助，大林鎮、番路鄉的草莓及水上鄉的菠菜也受損嚴重，已達農業天然災害現金救助標準，縣府提報中央，待農委會公告後，農民可申請救助。

受災草莓園多為露天網室

農業處農林作物科長李秋瑩表示，草莓為嘉縣新興作物，近年來栽培面積逐漸增加，目前種植面積近三公頃規模，栽植於露天、簡易網室及溫室，受災草莓園主要為露天簡易網室。

李秋瑩說，勘災小組勘查番路鄉、大林鎮、溪口鄉草莓受災情形，大林鎮及番路鄉所栽植草莓因久雨及高濕度造成果實水傷，裂果腐爛，已達救助標準；溪口鄉因植株已翻耕，無損害照片可參考，未達救助標準。

縣府已將資料併同勘查結果報送農糧署申請「番路鄉及大林鎮草莓」農業天然災害現金救助，救助額度每公頃九萬元，待農委會公告，再請農民向當地鄉公所申請。

大林鎮莓香觀光草莓園負責人李俊明說，二月十九日起連續下雨多日，原已成熟可摘的草莓，幾乎全數因雨害腐爛，近期為盛產季節，不論宅配出貨或遊客採摘，全因雨而停擺；草莓園使用光合菌種植、面積約七分，目前正在清園，將爛掉的草莓全數摘掉清除，估計損失約五十萬元。

水上菠菜葉片黃化萎凋

水上鄉的菠菜栽植面積近四十公頃，勘災小組勘查，菠菜因低溫降雨，之後日照溫度快速回升，促使葉片黃化萎凋，達救助標準，縣府已報送農糧署申請「水上鄉菠菜」農業天然災害現金救助，救助額度每公頃兩萬四千元，待農委會公告，再請農民向鄉公所申請。

大林鎮莓香草莓園因連續降雨造成腐爛發霉。（記者林宜樟攝）

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