展示250木製公仔 「森，2488」品牌概念館開幕

品牌概念館展示二五○種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

2022/03/03 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區入口轉運站「森，2488品牌概念館」昨天開幕，提供遊客遠眺塔山美景休憩空間，並展示「阿里山森林意象木製公仔」，讓大家透過藝術創作，了解阿里山豐富的自然美景與人文底蘊。

嘉義林管處創立台灣第一個森林品牌「森，2488」，邀請藝術家以豐富資源進行創作，兩大展區包括轉運站三樓「森，2488品牌概念館」及姊妹潭步道「林業文化雕塑作品」。

嘉義林管處長張岱說，「森，2488品牌概念館」展示兩百五十種意象木製公仔，包括阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作；「林業文化雕塑作品」坐落蓊鬱林間，運用國產材柳杉創作，將山林資源以「每木調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」歷程闡述開發流程，呈現對林業歷史的想像。

阿里山森林遊樂區為國內唯一有居民長住的遊樂區，嘉義林管處為增加遊客到園區旅遊深度，招募園區在地居民參與導覽志工培訓，歷經兩年，九十多位參加者僅三十一位通過考核，昨天頒發聘書。

當地社區昨也為嘉縣阿里山生態旅遊協會成立揭牌，協會理事長吳志靖說，社區導覽解說員將於五月開始試營運上線服務，目前可透過協會窗口預約。

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