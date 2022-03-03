看時代革命 林榮基盼台人珍惜自由民主

台灣圖書室文化協會理事長林詩涵（左）邀請銅鑼灣書店店長林榮基（右）與觀眾座談。 （記者林宜樟攝）

2022/03/03 05:30

紀念嘉義三二事件 社團包場放映反送中紀錄片 近三百觀眾入場

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣圖書室為紀念嘉義地區在一九四七年三月二日爆發人民、學生動員反抗國民政府的行動，史稱「三二事件」，昨晚在嘉義in89豪華影城包場放映香港反送中「時代革命」紀錄片，從香港到台灣避難的銅鑼灣書店店長林榮基也到場與觀眾座談。他說，反送中就像把台灣過去的歷史重新經歷一次，年輕人想瞭解，「看時代革命就很清楚」。

反送中重演台灣二二八事件

時代革命包場放映，吸引滿場近三百位觀眾入場，不少年輕人、高中生觀看，還有港生、大學教授前來；影片講述二○一九年香港人爭取民主自治的抗爭運動，希望台灣人借鏡，珍惜自由民主。

林榮基說，香港反送中運動裡的年輕人，就像台灣過去發生的二二八事件，很多人失蹤、被關或被殺害，「把台灣過去的歷史，重新經歷一次」；以前的年輕人要瞭解二二八事件，要通過書本，現在不用，「看時代革命就很清楚」，台灣圖書室包場讓年輕人看紀錄片，他覺得很有意義。

俄入侵烏克蘭 台灣處境類似

林榮基也說，俄羅斯入侵烏克蘭，台灣也面對類似情境，必須觀察，並思考未來，持續關注，將來要看台灣人自己怎麼面對。

台灣圖書室文化協會理事長林詩涵表示，一九四七年「三二事件」為水上機場發生包圍事件，民軍與國軍有激烈軍事衝突，嘉義成為受難最嚴重地區；二○一九年香港發生反送中運動，「時代革命」紀錄片訪談參與者，記錄香港人如何遭受威權逼迫而興起革命，與「三二事件」有相近之處，此片警示台灣人，可見中國共產黨蠻橫本質。

嘉義、香港年輕人先後反暴政

台灣圖書室志工何信輝說，七十五年前的嘉義，與三年前的香港，均是年輕人為爭取尊嚴與自由，守護自己的文化、生活與土地，站出來反抗暴政，希望年輕人從影片中看到世界真實而不堪的一面，感受獨裁者醜惡的一面，以及香港人不屈不撓的勇氣，也讓台灣人更瞭解台灣與香港其實是命運共同體，支持在台港人在台灣繼續保存文化與語言，有一天能幫助他們再重回香港。

台灣圖書室包場放映時代革命紀錄片。 （記者林宜樟攝）

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