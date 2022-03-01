鰻苗捕撈漁期 延長至3月20日

義縣東石漁民今年首度捕獲逾千尾鰻苗、慶豐收。（「成峻」提供）

2022/03/01 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕原訂於二月底結束的鰻苗捕撈漁期，因本季捕獲量不理想，經業界申請展延，農委會從善如流，同意延長至三月二十日，嘉義沿海於二月最後一天傳出佳音，東石鄉有漁民組定置網，捕撈到一千五百多尾，漁民期盼延續好運氣，在「延長賽」有所斬獲。

去年12月中旬 每晚撈不到200尾

台灣沿海捕撈鰻苗以日本鰻為主，每年十月至翌年四月捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季傳統產業，為兼顧漁民生計並使部分鰻苗得以溯河成長，農委會於二○一三年九月頒布「鰻苗捕撈漁期管制規定」，明訂每年三月一日至十月三十一日止禁止捕撈鰻苗，期間只有二○一八年因鰻苗捕撈量太少延至三月底，今年是第二度展延，延長二十天。

根據「日本養殖新聞」統計，台灣至二月二十四日的鰻苗捕撈量約為一千兩百公斤至一千四百公斤（每公斤以五千尾計），如以最近每天約五十公斤推算，到二月底超過一千五百公斤。

昨天撈到1500多尾 3人賺12萬元

東石漁民「成峻」表示，往年嘉義沿海鰻苗捕撈高峰為十二月與翌年一月，本季直到去年十二月中旬才漸有起色，但數量有限，一晚約一、兩百尾，二月時每天大概五、六百尾，昨一口氣倍增至一千五百多尾，每尾七十八元，他們這組三個人每人分到本季最高的四萬元。

漁民盼延長期限 可以抓到更多

台灣區鰻蝦生產合作社聯合社理事主席顏樹根指出，受極端氣候影響，入冬後幾無強烈寒流來襲，致迴游至台灣海域的鰻苗數量並不多，這波冷氣團大幅降溫，鰻苗湧至，希望延長捕撈漁期可抓到更多的鰻苗，若是鰻苗價格下降，可增加漁民放養的意願。

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