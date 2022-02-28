奉天宮元宵遶境 新港熱鬧非凡

嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境。（記者蔡宗勳攝）

2022/02/28 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮壬寅年元宵祈安遶境，昨上午由縣長翁章梁等人點燃起馬炮、恭請媽祖登轎前往戲台「點戲」後，分成四隊沿著新港街面及古民、中庄村遶境祈求平安，吸引信眾隨行，場面熱鬧，傍晚五點多返回奉天宮。

入選內政部台灣宗教百景之一的奉天宮元宵祈安遶境，今年廟方配合防疫政策，延期並縮小規模舉行，昨只以一天時間遶境新港街面四村與郊區古民、中庄村；「貼香條」、「號炮」、「通舒」、「點戲」、「媽祖出巡陣頭」和「入廟安座」等仍依古禮進行。

起駕大典由翁章梁、立委陳明文、傅崐萁、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人點燃起馬炮後，在大殿隆重舉行團拜及恭讀疏文，接著恭請媽祖聖駕安座鑾轎，並扶轎起駕前往戲台「點戲」後展開遶境。

何達煌說，經擲筊請示媽祖擇定遶境日期，希望媽祖保佑疫情能早日退散、信眾闔家平安。

翁章梁指出，宗教信仰為社會安定力量，媽祖遶境帶給大家心靈平安感，希望媽祖保佑所有鄉親，如今烏俄戰爭引發全球關注，有許多受苦的人，希望媽祖也能安慰他們的心靈，保佑世界和平。

傅崐萁昨嘉義行受注目，他表示，奉天宮媽祖與花蓮的媽祖很有淵源，特地前來參與盛會，祈求疫情早日遠離、兩岸和平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法