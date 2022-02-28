嘉義山區追櫻熱 人潮多難停車

阿里山鄉石鼓盤風景區豐山觀景台停車場兩旁的櫻花盛開。（許銘月提供）

2022/02/28 05:30

交通疏導未見嚴重壅塞 阿里山2天來萬人入園 梅山太平1天遊客破萬

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕二二八連假兩天來，嘉義地區天氣晴朗適合出遊，山區處處可見櫻花美景，上山賞花遊客絡繹於途，車潮雖多但在相關單位疏導下，未出現嚴重壅塞，只是比較難停車；之前下了幾天雨，接著出大太陽，櫻花凋謝速度快，賞花要即時。

隙頂至福山 多處賞櫻景點

二月底、三月初原是昭和櫻最佳觀賞期，但受下雨影響，今年花況不如往年，不過阿里山區賞櫻氛圍依舊魅力無限，阿里山公路隙頂至福山段（約五十二至七十公里）沿線可見櫻花盛開美麗景致，樂野村中興製茶廠、頂湖、石棹櫻之道、豐山村石鼓盤風景區等處都是賞櫻好去處。

這兩天上山賞花遊客多，民眾說，因交通管制、疏導得宜，車雖多，但未出現嚴重塞車狀況。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，這幾天天氣好，太陽照射下，櫻花凋謝較快，想賞花民眾要把握時間上山，因遊客眾多，提醒務必路邊單向停車、櫻花樹下勿停車；石棹季節限定琉璃光夜景近尾聲，想欣賞琉璃雲瀑櫻花夢幻般美景請掌握最佳時機。

霧社櫻花開五成 櫻王含苞

阿里山花季將於三月十日登場，目前阿里山國家森林遊樂區已有多種櫻花盛開，這兩天連假合計入園人數約萬人。嘉義林管處阿里山工作站解說員蕭明學說，園區緋寒櫻、阿龜櫻、唐實櫻花況最佳，白色系唐實櫻在沼平公園、派出所、工作站前，霧社櫻約開花五成，櫻王（吉野櫻）含苞待放，預計三月中旬綻放。

太平村長建議建立體停車場

梅山太平風景區這兩天遊客每天都破萬人次，購票登梯也都有四千多人，車流湧現，太平公路車陣蜿蜒數公里，停車問題棘手，太平村長嚴清雅呼籲相關單位正視太平停車位一位難求窘境，建議興建立體停車場解決。

嘉義市特色景點檜意森活村二二八連假園區正常營業，園區正推出「虎哩檜樂．新春活動」、「拿發票．抽外島住宿券」等優惠活動，吸引遊客造訪。

嘉義縣竹崎鄉中和村石棹的「櫻之道」。（洪銀盛提供）

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