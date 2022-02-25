詐領公款 民雄鄉代會主席涉貪被訴

2022/02/25 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂涉嫌自二○一五年二月起，藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂購宴席餐飲方式，以不實收據請領或浮報價額，詐領公款一百三十三萬餘元，遭查獲後，他矢口否認犯行，嘉義地檢署昨天依涉犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」等罪起訴，並向嘉義地方法院求處二十五年重刑。

嘉檢向地院求處25年重刑

檢方表示，周男去年十一月被傳喚時，一度試圖隱匿行蹤，偵查時矢口否認犯行，遭收押，目前仍在押，預計三月一日移至法院審理，為保障審理程序順遂進行，將續向法院聲請延押。

起訴書指出，周男自二○一五年二月至去年十月擔任民雄鄉代會主席期間，明知未實際購辦物品，不得以不實收據請領或浮報價額詐領公款，卻藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂購宴席餐飲方式，分別從中詐領公款一百三十三萬餘元。

起訴書說，周男購辦茶葉部分，詐領公款共十八次，金額九十一萬餘元；購辦酒品部分計一次，詐領公款四萬六千五百元；購辦香腸禮盒部分，詐領公款共八次，金額二十四萬八千元；訂購宴席餐飲部分，詐領公款共三次，金額十二萬四千元，總計詐領公款一百三十三萬餘元。

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