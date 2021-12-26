《嘉縣》茶藝盛會 「高山茶都」嘉義開幕

小小泡茶師（右一）司茶，立委陳明文（右二起）、嘉義縣長翁章梁、公廣集團董事長陳郁秀、藝人黃子佼、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人品茗。（記者王善嬿攝）

2021/12/26 05:30

打造六大主題場館 翁章梁強調加入設計元素 歡迎民眾來嘉旅行迎新年

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國內最具規模的茶藝盛會「二○二一高山茶都‧嘉義」博茶會，昨天起一連九天在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，今年主題「茶：設計」，六位國內外藝術家打造六大主題場館，展示老舊茶文物、介紹茶及咖啡文化，還有以花卉、自然素材、音樂及木雕打造的藝術牆面、茶文化空間，讓遊客感受茶設計的美感及多樣性。

藝人黃子佼為嘉義觀光代言

昨天開幕首日逢耶誕節，吸引民眾參與，現場氣氛熱鬧，藝人黃子佼也來為嘉義觀光代言，縣長翁章梁特別搭紅色敞篷古董車出場，為二十七、二十八日「古董車會︱茶與車的藝術對話」宣傳，台灣古董車發展協會及經典車藏家提供二十輛經典車在活動現場展示。

台灣公共廣播電視集團董事長陳郁秀、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人出席開幕活動。

陳郁秀舉「茶金」台劇 肯定台灣茶

陳郁秀以最近熱播的台劇「茶金」為例說，台灣茶歷史久遠，一八七○年台灣茶就賣到紐約、巴黎，一九四五至一九五五年也就是「茶金」故事背景，當時除賣到歐洲，還賣到非洲、美洲、中南美洲等，全世界都知道台灣茶。

陳郁秀強調，台灣茶產業是台灣重要經濟命脈之一，阿里山茶聞名國內外，趁著現在全世界對台灣友好趨勢，要讓台灣茶品牌、茶文化揚名國際。

「想要買好茶、好咖啡，一定要來嘉義。」翁章梁表示，今年活動加入設計元素，提供不一樣的聽覺、視覺質感空間，也邀請嘉縣得獎茶農、咖啡農到現場分享茶文化、咖啡文化，歡迎全國民眾安排連續假期來嘉旅行迎新年。

室外茶席區免費自由入席

活動現場有「茶X歲月」、「午茶X花」、「茶X藝術空間」、「茶X音樂」、「青馨水房」及「讀讀小茶屋」等主題場館，規劃室內茶席區，民眾購買紀念品茗杯可領品茗券入席，室外茶席區免費自由入席。

中埔鄉農會也打造長約八十五公尺「絲瓜絡隧道」，搭配歐風咖啡、日式品茗席位，成拍照打卡熱點；現場展出韓國藝術家宋周妍「青馨水房」作品，及活動最萌代言人台灣黑熊Duma專屬主題館「讀讀小茶屋」等，都是熱門亮點。

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