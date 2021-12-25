翁岳生捐祖厝助學 義竹公所設存德堂

義竹鄉長黃阿家（前排左一）前天致贈感謝狀，感謝翁岳生（前排左三）捐贈祖厝回饋鄉里、勉勵學子。（義竹鄉公所提供）

2021/12/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕前司法院長翁岳生為嘉義縣義竹鄉子弟，因感念鄉里孕育其成長，無償捐贈曾祖父翁伴於日治時代興建、距今有一百一十五年歷史的祖厝予義竹鄉公所運用，義竹鄉公所整修後，規劃開放做為學子自修學習等活動空間，推動提升教育風氣，並以翁岳生父親昔日所開的中藥房堂號「存德堂」命名，將於明年元月三日揭牌啟用。

另捐贈個人藏書、著作等文物

前天翁岳生回到祖厝，義竹鄉長黃阿家、鄉代會主席翁榮輝代表致贈感謝狀給他。翁岳生說，小時候因農村資源貧乏，求學之路走來不易，除捐贈祖厝，還捐贈個人收藏的書籍、著作等文物，藉此勉勵學子不要受環境侷限，認真向學，翻轉人生。

「存德堂」為翁岳生曾祖父翁伴於日治時期明治三十九年（西元一九○六年）間建造，建築風格為三合院型式，整體承襲台灣傳統閩南建築樣貌，簡潔樸素；二千年曾重修，已故前總統李登輝當年贈送「源遠流長」石刻一座，二○○七年翁岳生自院長退休，他飲水思源、回饋鄉里，捐贈祖厝予公所運用。

黃阿家說，翁岳生勤奮向學、努力不懈，就讀南英商職、嘉義商職、台南師範，畢業後任教高雄市成功國小，之後更努力考上台大法律系，通過司法官高考，考取教育部公費生赴德國海德堡大學攻讀博士學位，學成歸國於台大擔任法學教授，作育英才。

公所設自修、展覽室 供學子自修

翁岳生歷經五任總統任命司法院大法官、三任總統任命司法院院長，協助推動我國法治建設、司法改革工作等貢獻良多。

黃阿家表示，公所重建翁岳生祖厝，復原其型式風貌，規畫設置自修室、展覽室等空間，讓學子在此自修學習、閱讀休憩，也可做為藝文展覽展示及活動空間，讓翁岳生的苦讀學習、貢獻社會精神代代相傳。

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