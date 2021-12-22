《嘉縣》嘉義黃金烏魚子大賽 鴻業、鑫溶奪冠

鑫溶實業股份有限公司獲得「嘉義嚴選黃金烏魚子」競賽7兩以上組冠軍。（記者林宜樟攝）

2021/12/22 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣府與嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦的「嘉義嚴選黃金烏魚子」競賽，昨在永在食安大樓進行評選，由保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得五到七兩組冠軍、鑫溶實業股份有限公司獲七兩以上組冠軍，縣府將於十二月二十五日在中央廣播電台民雄分台日式招待所舉辦振興市集及頒獎，上午九點到下午四點進行黃金烏魚子市集行銷。

須用本國養殖烏魚卵加工

比賽昨在永在食安大樓舉辦，縣府表示，參賽者必須用本國養殖烏魚的魚卵加工，參賽對象為養殖業者或烏魚子加工業者，昨由創意料理主廚吳文智、南仁湖育樂公司協理黃秋玉、黑皮海鮮餐廳主廚游志豪、樺榮海鮮餐廳主廚許華傑、大眾餐廳鄭進丁擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

鴻業負責人蕭博忠說，雖然已多次獲得嚴選黃金烏魚子競賽冠軍，明年仍會參加。製作優質烏魚子的訣竅要花時間，濕烏魚卵需先冷凍十天，再取出製作，壓製二十一天，去除水分，耗時超過一個月，口感綿密紮實。鑫溶實業行銷專員王嘉微說，今年養殖烏魚量少，老師傅精選出品質優良的烏魚卵，評估天氣等因素，製作出最棒的烏魚子。

二十五日央廣招待所辦市集及頒獎

得獎名單，五至七兩組第一名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第二名鑫溶實業股份有限公司、第三名富裕水產國際有限公司、優勝蔡育修、唐昕遠、FUN心鮮蝦、塭稻水產、郭紘瑜。七兩以上組第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名富裕水產國際有限公司、第三名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、優勝蔡育修、唐昕遠、塭稻水產。

保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲「嘉義嚴選黃金烏魚子」競賽5-7兩組冠軍。圖為負責人蕭博忠。（資料照，記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法