《嘉縣》博茶會結合音樂 翁章梁開箱聆賞

嘉義縣長翁章梁（後排左五）與多位農會總幹事、縣議員為博茶會活動宣傳。（記者王善嬿攝）

2021/12/21 05:30

〔記者王善嬿／中埔報導〕「二○二一高山茶都‧嘉義」博茶會，十二月二十五日起至明年元月二日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，今年主題「茶‧設計」，結合音樂、藝術打造主題設計場館，其中「茶x音樂」展館昨由縣長翁章梁等人率先體驗開箱，現場以沉浸式音樂、木雕創作打造茶文化空間，視、味、嗅、聽覺一次滿足。

記者會由翁章梁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人，將代表一心二葉的茶葉手板投入巨壺，象徵茶湯沸騰，博茶會起跑。

翁章梁說，此次活動規劃兩大主題，包括介紹茶葉、咖啡在嘉義的發展及歷史，及如何辨別好茶及咖啡，另一部分與音樂、藝術結合，邀請韓國藝術家宋周妍的創意茶屋設計等，歡迎大家來感受嘉義最好的茶、咖啡。

「聲活美學」創辦人陳宏遠導覽「茶x音樂」主題展館時說，當音樂與茶湯波動結合，不同音樂配合不同茶湯，能讓人感受一種新的「聯覺」，在充滿音樂空間中，有另類的阿里山高山茶體驗。

縣府文化觀光局長許有仁表示，今年活動與在地藝術家、茶藝協會及社區，共同打造十一個主題設計場域、二十三場茶文化展演，及超過一百四十席與在地人文特色交融的茶席體驗，均免費參觀。

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