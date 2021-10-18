六腳灣內大橋改建 爭取到規劃費

立委蔡易餘（右2）和縣府爭取六腳鄉灣內大橋改建。（記者林宜樟攝）

2021/10/18 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕1983年興建完工的嘉義縣六腳鄉灣內大橋，因橋體老舊、受損，近年來地方民眾反映橋梁安全問題，嘉義縣府、立委蔡易餘等向交通部爭取經費改建；縣府建設處長郭良江表示，全橋改建案經費5.1億元，已爭取到規劃費380萬元，交通部長王國材日前到場會勘時，也指示橋寬需有人行步道空間。

灣內大橋橋體老舊腐蝕，且兩端銜接道路路寬11公尺，但橋面寬度不足8公尺，而朴子溪水位高漲，河床沖刷加劇，也導致橋梁受沖刷結構受損，橋面出現裂縫，橋墩基礎裸露；縣府建設處考量橋齡、結構安全及水利法規，建議採全橋改建方式辦理，符合法規，並保留道路銜接方式，改善路線長度630公尺，橋梁長度440公尺，北側引道100公尺，南側引道90公尺。

王國材指示設機車道與人行道

蔡易餘說，六腳鄉灣內大橋使用很久，橋上護欄混凝土剝落，外露鋼筋生鏽，橋墩基礎裸露，已出現安全問題，有改建必要性，經向中央爭取經費協助；本月13日會勘時，王國材部長指示公路總局要儘速將橋梁改善經費納入生活圈道路改善計畫，路寬增加到12公尺，並設機車道與人行道，給民眾安全寬廣的橋梁。

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