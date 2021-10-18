醫界挺嘉嘉合併升格 共享長照資源

嘉義縣是全國人口老化最嚴重的地區，許多鄉鎮市開辦長照據點。（記者林宜樟攝）

2021/10/18 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿、蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣市合併升格直轄市議題掀起話題，地方陸續出現支持的聲音。嘉義陽明醫院院長謝景祥指出，衛生福利部推動長照2.0政策，因設籍限制，被照顧者無法跨縣市受到長照資源服務，照服員也不能跨縣市服務，限制人才流動，透過縣市合併可讓長者共享長照需求與資源。

嘉縣老年人口多 長照需求大

謝景祥說，嘉義縣市同屬一生活圈，縣市民眾可自行選擇至信任的醫療院所就醫，然而長照2.0給付對象就有戶籍限制，如嘉義市日照中心、居家服務只針對設籍嘉義市民的個案給付長照補助，嘉義縣民須由嘉義縣日照機構提供服務才能獲長照2.0給付；以國土規劃角度，從長遠發展來看，嘉嘉應合併，但應該要全國重新規劃、以生活圈來劃分行政區域。

嘉市私立鴻海老人長期照顧中心負責人趙道平呼應說，高齡化趨勢來臨，嘉縣老年人口比例居全國之冠，長照需求相對增加，受設籍限制，致嘉縣身心障礙長者若入住嘉市長照機構，無法請領嘉縣補助款，對於長者照護、長照產業發展不利，無法擴大長照服務量能，若能合併升格，無地域限制，長照資訊及服務資源整合，讓長者得到照顧，家屬安心。

梅山文教基金會執行長許應典強烈主張嘉義縣市應合併升格，他認為大環境早將縣市綁在一起，即使分治，嘉義人的消費、求學重心仍舊在市區，硬分開，出現小而美的嘉市、大而窮的嘉縣，有違公平正義，應重新合併，區域發展各自特色，共存共榮。

基礎建設整體規劃 可更完善

嘉市藥師公會常務監事陳俊男看好嘉嘉合併後，有助基礎建設發展，整體規劃更完善。他說，嘉義縣、市財政狀況不一，施政方向各做各，可能同一條路在縣、市兩端就有明顯落差，如嘉義市紅瓦里淹水問題一直無法解決，與縣市排水系統未整體規劃有關；地方有基礎建設需求時，縣市交界常成為三不管地帶，互相推諉，若合併後可一起建設，也才能使縣市生活圈共榮。

嘉市西市場自治會長紀金文說，新竹市、嘉市都是省轄市，今年受疫情衝擊，新竹市有科學園區等高科技產業加持，公有市場攤商紓困5至7月租金全免，嘉市則是5至7月減租3成，相較之下差很大，贊成嘉義縣市合併升格爭取更多資源來照顧民眾。

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