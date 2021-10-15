《嘉縣》佇立逾50年 民雄「咪咪樂大佛」拆了

嘉義縣民雄鄉福樂村的「咪咪樂大佛」地標，平時由大佛旁晉安製藥股份有限公司維護管理環境。（民眾提供）

2021/10/15 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉建國路三段260巷圓環設有一尊彌勒佛大佛，佇立村內超過50年，附近有晉安製藥股份有限公司、咪咪樂企業股份有限公司，在地人都稱「咪咪樂大佛」；10月11日上午，大佛由民間籌資拆除，鄉民上傳拆除照片到臉書地方社群，許多網友留言「時代的淚痕」、「怎麼拆了，地標耶」，充滿不捨。

民雄鄉公所建設課說明，有鄉民代表接獲附近業者陳情，圓環交通安全有疑慮，希望拆除彌勒佛大佛，經鄉民代表會提案通過；由於大佛所在土地為公有地，地上物自9月起公告一個月，無人出面認領，便由民間籌資自行拆除。

民雄鄉民代表江水林表示，早年該條路荒蕪，近年許多公司到此設廠，又是連接縣道166線、國道三號便道，路幅窄、聯結車等大車出入恐造成危險，才向附近一、兩家業者募資拆除。

晉安製藥表示，該尊彌勒佛大佛已有逾50年歷史，土地、地上物都非公司所有，是否為創辦人吳大海所興建，年代久遠不可考，公司平時會維護管理周遭環境，大佛陪伴許多員工數十年，員工都很不捨。

邱姓村民表示，在地人幾乎都不知道大佛要被拆，拆除後，道路拓寬行經車輛速度也加快，盼政府做好配套因應。

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