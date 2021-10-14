秋遊大埔曾文水庫 賞鷹、看山豬

黑鳶上演低飛盤旋搜索獵物，遊客可近距離觀賞。（記者丁偉杰攝）

2021/10/14 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕疫情趨緩，秋天出遊到嘉義縣大埔鄉走走，讓水碧山青的好風光來撫慰心靈！16、17日週末由「大埔森友會水庫節」拉開序曲，遊客搭船可飽覽全台最大水庫「曾文水庫」滿水位「限定景色」，造訪絕美秘境飛鷹峽谷、山豬島上愛聽歌劇的山豬，登上釣魚平台你也可以是釣魚高手，欣賞黑鳶（老鷹）、夜鷺叨食共舞秀。

縣長翁章梁稱譽「嘉縣唯一秘境就在大埔」，水庫滿水期湖光山色盡收眼底，讓人如同置身山水畫般。大埔鄉長吳明勳說，曾文水庫畔情人公園「同心吊橋」今年4月重建完工啟用，絕美拍照打卡景點，絕不能錯過，幸運的話，還能遇見雨後彩虹。

大埔鄉和平村長吳倚豪分享放空式紓壓「黃金4小時」，一早6至8點享受水庫晨光、呼吸新鮮空氣，傍晚5至7點賞夕陽晚霞，令人舒心的絕美大景。

秋天時節坐船遊湖，船頭景色與徐徐涼風吹來，讓人心曠神怡，遠望湖畔岩壁上可見台灣彌猴現蹤。走訪飛鷹峽谷，峽谷中的上升氣流讓二級保育類黑鳶喜愛棲息於此，療癒的滿水位季節限定瀑布，讓遊客驚喜。

船一靠岸山豬島，「公主徹夜未眠」歌劇音樂響起，許多野生山豬陸續奔向碼頭，遊客忙著拍照捕捉牠們成群覓食的可愛畫面。曾文水庫觀光遊艇經理蔡美虹說，登釣魚平台將釣到的一尾尾烏尾冬，再丟回水庫，不久成群黑鳶、夜鷺盤旋，上演低飛搜索獵物叨食秀。

大埔觀光促進協會理事長許俊昇說，5月中旬爆發本土疫情後，曾文水庫風景區不開放入園，直到8月中旬疫情趨緩，遊客回流，當地住宿、餐飲等業者做好迎賓準備，沙鍋魚頭、苦茶油雞、麻竹筍等特色料理，滿足大家的味蕾。

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