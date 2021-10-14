鐵路高架化延伸民雄 擬增設頭橋站

立法院交通委員會召集委員陳明文（左）安排交通部長王國材（右）考察增設台鐵頭橋站事宜。（記者蔡宗勳攝）

2021/10/14 05:30

交通部長王國材表示已委由嘉縣府做可行性評估 時程來得及與高架化一併施作

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部長王國材、鐵道局長伍勝園等人昨天到嘉義縣考察交通建設，其中針對增設台鐵頭橋站與嘉義市鐵路高架化延伸至民雄案，王國材表示，交通部已補助嘉義縣政府經費450萬元進行台鐵頭橋站可行性評估，嘉義縣境鐵路高架延伸民雄段預計2030年完工通車。

陳明文安排 考察嘉縣交通建設

王國材一行人行程由立法院交通委員會召集委員、立委陳明文邀請安排，昨由陳明文、民雄鄉長何嘉恒及地方人士陪同到台鐵民雄車站等地考察。

陳明文表示，大頭橋地區有民雄工業區、頭橋工業區，將來還有中科院航太所進駐，人口近4萬人，確有增設台鐵頭橋站必要性；民雄鐵路高架化從核定到工程實際動工，地方對計畫執行程序不清楚，因此安排這次考察，讓地方對全案執行狀況能夠瞭解。

王國材回應說，台鐵頭橋設站案交通部9月17日已核定450萬元委由嘉義縣府進行可行性評估，如時程來得及就與高架化工程一併施作。

高架化將拆3座陸橋 2024年動工

伍勝園簡報指出，民雄鐵路高架化北起頂寮路平交道北側，南至嘉市嘉北站北端，全長約8.92公里，總經費157億元，將拆除民雄、文隆、頭橋等3座陸橋及廢除5處平交通，整體工程今年8月已提報環評，預計2024年9月發包施工，2030年9月前完工通車。

隨後王國材與公路總局局長許鉦漳在陳明文等人陪同下，勘查大林鎮周邊道路、新港鄉生活圈周邊聯絡道路品質改善情形，交通部原則同意在前瞻計畫項目下各補助4000萬元，每案地方自籌500萬元

至於縣道168線及縣道170線道路拓寬案，前者位於都市計畫區內，王國材建議改向內政部爭取相關經費，後者經費龐大逾7億元，交通部將先補助規劃費，朝分期施工方向辦理。六腳鄉灣內大橋橋墩裸露需重建，所需經費逾5億元，交通部要求提完整規劃案再研議。

布袋商港聯外橋梁總工程費逾9億元，地方無力負擔15％的配合款，地方建議由港務基金支出，王國材指示航港局長葉協隆帶回去研議，希望早日促成。

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