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    朴子98年老布行 見證興衰歷程

    美都呢絨行保存日治時期的裁縫車。（記者林宜樟攝）

    美都呢絨行保存日治時期的裁縫車。（記者林宜樟攝）

    2021/10/12 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市美都呢絨行，從日治時期第一代的茂己布行開始，到第二代負責人梁耀輝開設的美都呢絨行，已傳承近百年，存有各式珍貴的早期布料目錄，還有第一代傳承的美國SINGER裁縫車、日本製東鋏庄三郎、東京春常的裁縫剪刀，見證台灣布行興衰歷史。

    兩代傳承 保存珍貴布料目錄

    75歲的梁耀輝說，日治時期，父親13歲時開始挑擔運布販賣，常到台北採買透過火車運到嘉義，再運到朴子賣布。

    1塊好布 曾是公務員1個月薪水

    梁耀輝於1972年開店，早期產品買賣以喊價為主，他推動標價，每捲布都貼價格，1980年曾獲嘉義縣商業會頒獎推行商品不二價運動；當時布行生意很好，他自己去台北迪化街、貴德街大稻埕一帶挑貨，精選日本、法國、西德進口的各種布料，有些高級布料1塊甚至跟公務員1個月的薪水相當。

    現成服飾店興起 布行漸沒落

    他說，當時許多女性嫁妝就是一塊高級布料，還有許多當地仕紳、名人來布行買布，再交裁縫師量身訂做洋裝、禮服，很合身；但後來消費型態改變，現成服飾店興起，加上化纖紡織技術進步，價格便宜，以各式標準的尺寸販售服飾，傳統布行、裁縫逐漸被取代，直到2000年代，到布行買布的人逐漸變少，但他當時還是會進1塊1萬餘元的蕾絲布料，還有1塊1萬2000元英國貂毛布料。

    現在老主顧年紀多是8、90歲

    梁耀輝說，店裡的老主顧年紀現在大多8、90歲，平常已很少有客人，但仍開店擺著部分貨底，展示少數剩餘的高級布料，偶爾還有老客人來詢問，他都笑著回絕「去買現成的啦！」

    留存80多年的裁縫車、剪刀

    美都呢絨行仍保存許多布行用具，如日治時代的桌櫃，80多年歷史的裁縫車、剪刀，多本早期高級布商的布料型錄，存有數百種布料的樣品，見證台灣傳統布行發展歷史。

    梁耀輝說，布行從父親傳承至今已98年，預計滿100年時關店，把存貨布料送給需要的人，想把店面當作會客室，和朋友聊天聊往事，將布行的故事讓更多人瞭解。

    美都呢絨行負責人梁耀輝收藏多支日本製的裁縫剪刀。（記者林宜樟攝）

    美都呢絨行負責人梁耀輝收藏多支日本製的裁縫剪刀。（記者林宜樟攝）

    美都呢絨行負責人梁耀輝收藏多本早期高級布料型錄，店裡還留有早期的布料。（記者林宜樟攝）

    美都呢絨行負責人梁耀輝收藏多本早期高級布料型錄，店裡還留有早期的布料。（記者林宜樟攝）

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