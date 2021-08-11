為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    阿里山林鐵復駛 遊客搭車賞日出

    祝山車站重建中，觀日線小火車終點為對高岳車站。 （林鐵處提供）

    祝山車站重建中，觀日線小火車終點為對高岳車站。 （林鐵處提供）

    2021/08/11 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因疫情停駛的阿里山林鐵小火車昨復駛，祝山線觀日列車清晨4點30分首班車載運28位旅客自阿里山車站發車，遊客於5點36分左右，如願欣賞到久違的阿里山日出，當太陽從群山蹦出時，眾人驚呼連連，直說「雨停第一天就能一睹阿里山日出風采，實在太幸運了」。

    林鐵本線自5月18日起因應疫情停駛，昨也同步復駛，但只營運嘉義至奮起湖區間，途中僅停靠北門、竹崎、交力坪三站，阿里山號對號列車睽違近三個月，昨上午九點自嘉義車站發車，有26位旅客搭車。

    月底週末 訂房率逾8成

    阿里山森林遊樂區昨為餐飲開放內用的第一天，迄傍晚6點，入園人數仍不到200人，旅宿業者嘆「等嘸人」，不過訂房電話開始熱絡，有飯店月底週末訂房率逾8成，業者期盼隨著疫情趨緩，遊樂區雨過天睛，遊客回流。

    阿里山森林遊樂區7月份平均1天不到300位遊客入園，自7月31日起受西南氣流豪大雨影響，阿里山測站至8月9日止，累積雨量達1315.5毫米，阿里山公路自8月6日起接連3天實施夜間預警性封閉，8月1至9日入園遊客合計僅1660人。

    昨起阿里山國家風景區觸口、文峰、圓潭遊客中心及里佳資訊站同步開放，山美達娜伊谷自然生態園區恢復正常營業，逐鹿部落「逐鹿傳說梅花鹿園」及射箭場也恢復營業。

    連日降雨，造成嘉義山區部分道路交通中斷，仍有縣道159甲線32公里竹崎鄉光華村段等6處正積極搶通中。

    10日上午5點36分左右迎來阿里山日出，也期盼遊客開始回流。（嘉義林管處提供）

    10日上午5點36分左右迎來阿里山日出，也期盼遊客開始回流。（嘉義林管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    嘉義縣今日熱門
    暱稱「歐巴馬」男子嘉義開養生館 媒介性交易被判刑
    2021/08/04 09:52

    暱稱「歐巴馬」男子嘉義開養生館 媒介性交易被判刑

    雨後遠眺阿里山區 日落彩虹有夠美！
    2021/08/04 14:30

    雨後遠眺阿里山區 日落彩虹有夠美！

    路樹突然倒塌 嘉義女騎士遭砸傷重摔
    2021/08/04 15:39

    路樹突然倒塌 嘉義女騎士遭砸傷重摔

    盧碧外圍環流挾雨彈轟炸！賈新興點出「降雨高風險區」
    2021/08/04 17:26

    盧碧外圍環流挾雨彈轟炸！賈新興點出「降雨高風險區」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播