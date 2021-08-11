阿里山林鐵復駛 遊客搭車賞日出

祝山車站重建中，觀日線小火車終點為對高岳車站。 （林鐵處提供）

2021/08/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因疫情停駛的阿里山林鐵小火車昨復駛，祝山線觀日列車清晨4點30分首班車載運28位旅客自阿里山車站發車，遊客於5點36分左右，如願欣賞到久違的阿里山日出，當太陽從群山蹦出時，眾人驚呼連連，直說「雨停第一天就能一睹阿里山日出風采，實在太幸運了」。

林鐵本線自5月18日起因應疫情停駛，昨也同步復駛，但只營運嘉義至奮起湖區間，途中僅停靠北門、竹崎、交力坪三站，阿里山號對號列車睽違近三個月，昨上午九點自嘉義車站發車，有26位旅客搭車。

月底週末 訂房率逾8成

阿里山森林遊樂區昨為餐飲開放內用的第一天，迄傍晚6點，入園人數仍不到200人，旅宿業者嘆「等嘸人」，不過訂房電話開始熱絡，有飯店月底週末訂房率逾8成，業者期盼隨著疫情趨緩，遊樂區雨過天睛，遊客回流。

阿里山森林遊樂區7月份平均1天不到300位遊客入園，自7月31日起受西南氣流豪大雨影響，阿里山測站至8月9日止，累積雨量達1315.5毫米，阿里山公路自8月6日起接連3天實施夜間預警性封閉，8月1至9日入園遊客合計僅1660人。

昨起阿里山國家風景區觸口、文峰、圓潭遊客中心及里佳資訊站同步開放，山美達娜伊谷自然生態園區恢復正常營業，逐鹿部落「逐鹿傳說梅花鹿園」及射箭場也恢復營業。

連日降雨，造成嘉義山區部分道路交通中斷，仍有縣道159甲線32公里竹崎鄉光華村段等6處正積極搶通中。

10日上午5點36分左右迎來阿里山日出，也期盼遊客開始回流。（嘉義林管處提供）

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