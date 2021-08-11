嘉縣農漁損逾1.2億 牡蠣佔8千萬

嘉義縣沿海養殖牡蠣是民眾愛好的烤肉食材。 （記者林宜樟攝）

2021/08/11 05:30

中央預計近期公告 讓養殖漁民能申請天然災害現金救助及低利貸款

〔記者林宜樟／嘉義報導〕盧碧颱風引發的熱帶低壓及西南氣流，為嘉義地區帶來多日豪大雨，各類農損持續擴大，東石、布袋沿海牡蠣產業受海上風浪影響，造成養殖蚵棚流失、撞疊、蚵粒脫落等損失，昨天縣府統計災損金額約8000萬元，全縣累計農業、畜牧及漁業災害損失逾1億2000萬元，已向農委會漁業署回報，中央預計近期辦理公告，讓擁有區劃漁業權執照的養殖漁民能申請農業天然災害現金救助及低利貸款。

嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰表示，受武漢肺炎疫情影響，5月中旬後，全台餐廳停止內用服務，牡蠣以生鮮料理為主，產業受到極大衝擊，許多養殖漁民幾乎都沒採收；這陣子受西南氣流豪雨影響，海面風浪極大，蚵農來不及採收的牡蠣形同付諸流水，造成嚴重損失。

牡蠣產業受創 中秋難供貨

蚵農說，目前牡蠣產地價每台斤160元，但產業受重創，預估價格上漲10至20元，中秋節假期民眾有烤肉需求，屆時牡蠣恐供不應求，價格就算高，多數養殖戶恐怕也沒牡蠣可供貨。

中央將協助蚵農度過難關

縣府農業處漁業科長張建成說，受盧碧颱風外圍環流影響，嘉義沿海風浪強勁，出現連續6級風及3公尺高大浪，造成養殖蚵棚嚴重毀損，縣府與嘉義區漁會人員趁這兩天風浪小，出海勘災，統計浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35％，平掛式蚵棚被害面積200公頃，平均受害程度20％，損失金額約8000萬元。

張建成說，縣府近年來推動牡蠣區劃漁業權執照申請及放養量申報，目前約2500棚浮筏式蚵棚及350公頃平掛式蚵棚擁有執照；縣府已函請漁業署辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，救助額度為浮筏式養殖每棚5000元、平掛式養殖每公頃2萬5000元，中央已在辦理公告救助作業程序，可望儘速辦理公告受理申請，協助蚵農度過難關。

嘉義縣沿海牡蠣受重創。（讀者提供）

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