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    首頁　>　嘉義縣

    勘查農損 翁章梁允速申請救助

    嘉義縣長翁章梁（前右一）勘查木瓜腐爛情形。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（前右一）勘查木瓜腐爛情形。（記者蔡宗勳攝）

    2021/08/09 05:30

    〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣連日大雨，多項農作物傳出災情，農友更擔憂出現延遲性災損，昨天縣長翁章梁等人到水上、中埔、布袋、東石等地勘查農損災情後，承諾儘快申請中央救助，另因應二期稻作秧苗受害，縣府將延長休耕申報期限，讓農友選擇是否轉報休耕。農委會主委陳吉仲預定今天到嘉縣勘災。

    木瓜、西瓜、越瓜、苦瓜出現腐爛

    縣府統計至昨午止，全縣農糧類、畜產業等災損金額總計2216萬餘元。翁章梁昨由立委蔡易餘、陳明文及農糧署南區分署長羅正宗等人陪同，勘查水上鄉木瓜、絲瓜，中埔鄉木瓜、布袋鎮西瓜、越瓜、東石鄉苦瓜等作物受損狀況。

    農民說，豪大雨造成水淹農田，大雨對農作物根系產生影響，木瓜、西瓜、越瓜、苦瓜出現果實發霉或腐爛情形，絲瓜的雌花黃化掉落，僅存雄花而無法結果，擔憂出現延遲性災損。

    翁章梁強調，縣府將儘快清查所有災損並彙報中央，請中央儘速核定農業天然災害現金救助，讓農民早日復耕。

    蔡易餘、陳明文也說，陳吉仲前天已做相關宣示，希望今天就可把正式公文發給地方，讓地方政府確認損害品項後儘快核定，省去中間會勘、提報作業。

    金寶螺防治工作也告前功盡棄

    羅正宗說，因短時強降雨，致稻田積水宣洩不及，出現溢流，金寶螺防治工作也告前功盡棄，秧苗遭金寶螺啃食後，要補植也有困難；農業處長許彰敏表示，秧苗遭金寶螺肆虐，狀況嚴重者可轉報休耕，以避免屆時減產造成損失。

    42處道路中斷 至昨午已搶通22處

    嘉縣山區降雨不斷，造成道路柔腸寸斷，縣府建設處統計，含省道、縣道、鄉道、村里道路與農路合計42處交通中斷，至昨天中午搶通22處，其餘20處搶修中。阿里山公路部分路段昨晚6點起，再度實施預警性封閉，今上午7點視天候及道路狀況再決定開放通行。

    阿里山鄉里佳兩天來累積最大雨量逾700毫米，嘉155線阿里山鄉十字村至來吉村路段，前晚山壁崩塌、碎石阻斷道路，隙頂咖啡園受風雨摧殘，山坡土石流淹沒咖啡樹。

    嘉義縣長翁章梁（前右一）勘查絲瓜果實凋敝情形。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（前右一）勘查絲瓜果實凋敝情形。（記者蔡宗勳攝）

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