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    首頁　>　嘉義縣

    春茶展售取消 茶農轉戰網路行銷

    2021/06/09 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，嘉義縣今年三大春茶比賽，只有梅山鄉農會承辦的嘉義縣春季優良茶競賽完賽，但頒獎展售活動取消，加上疫情無法提供消費者試茶，衝擊茶葉銷售，茶農各展神通拚宅經濟，加強網路行銷力道，希望將衝擊降到最低。

    包辦今年嘉義縣春季優良茶競賽金萱組特等獎、冠軍獎（前四名）的上意茶業代表人林秀寬表示，這次比賽成績突出，許多老顧客看到成績公布後，紛紛預約要上山試茶，卻爆發疫情，不能直接面對消費者，但因已建立口碑，維持一定程度的買氣；林秀寬說，先因乾旱導致今年春茶減產逾3成，又逢疫情影響到通路，只能自我安慰，減產可以減輕庫存壓力。

    青心烏龍組特等獎得主張棠宸指出，部分客戶受疫情影響，收入減少，降低非必要消費或減量購買，茶農有滯銷壓力，因平常和顧客保持良好互動，透過網路、電話談生意，再請客戶幫忙介紹，藉由口耳相傳來拓展新客戶。

    阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，配合三級警戒延長，阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至6月28日，阿管處在6個熱門景點架設24小時直播高畫質觀光即時影像，全國民眾在家就能觀賞阿里山即時美景。

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