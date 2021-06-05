嘉縣新增1確診 無法確定感染源

李柏諺揪269名師生寫下對醫護人員的祝福，替他們打氣。（李柏諺提供）

2021/06/05 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕武漢肺炎疫情持續嚴峻，嘉義縣昨新增1名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例案10363，為水上鄉下寮村64歲婦人，目前累計13例；此案嘉義縣衛生局匡列密切接觸者8人隔離採檢，案主女兒、媳婦陰性，6人等待結果；縣長翁章梁表示，此案感染源還無法確定，需有更多調查資料研判，將會進行擴大篩檢。

翁章梁說明，案10363有多重慢性病史，與婆婆、先生、兒子、媳婦、2名孫子及1名外籍看護，共7人同住，平時務農，兒子經營修車廠。

翁章梁：啟動水上各里清消

案10363水上鄉公共場所活動足跡，5月20日至6月1日清晨4點到5點至老李包子店買早餐，5月29日、31日早上7點到8點及6月1日早上9點40分到10點10分至水上公有市場買菜，5月27日早上11點30分至50分曾至榮興藥局為孫子買退燒藥，外出期間均戴口罩。

6月3日早上，案10363因走路不穩，由居外地、在醫院上班的女兒陪伴至醫院急診就醫，經篩檢後確診，目前住院治療，曾接觸醫療人員採檢均為陰性。

翁章梁表示，此案將啟動擴大篩檢，針對鄰居、社區群聚點、訪查或自認與確診者密切接觸者，進行PCR核酸檢測，目前已對住家周邊及足跡公共場所等範圍完成消毒，並啟動水上鄉各里大清消作業。

水上機場快篩陰性才能登機

另外，縣府在水上機場規劃防疫措施，昨起由台中榮總嘉義分院團隊至水上機場，針對民眾登機前進行快篩檢測，檢驗結果須陰性才能登機，若陽性立即轉送醫院處理；縣府也決定減免轄內19個公有零售市場攤商3個月攤舖位租金，協助攤商共度疫情難關。

民生國中師生 祝福小書送醫護

嘉義市昨無新增確診案例，累計確診數7例，民生國中畢業生李柏諺上月底發起「一人一句話挺醫護」活動，匯集269名師生祝福圖卡，再拍照、編輯製作成「暖心禮物—送愛給醫護」小書，表達對醫護人員感謝及支持；校長陳明君說，李柏諺平時參與社區服務，號召師生送愛給衛福部、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院跟台中榮總嘉義分院醫護、防疫人員，加油打氣，期許一起努力戰勝疫情。

嘉義縣水上鄉進行清潔消毒。（記者林宜樟翻攝）

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