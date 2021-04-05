《嘉義》久旱螢況差 石鼓盤風景區灑水搶救

阿里山鄉山美部落目前螢火蟲數量有限。（莊信然提供）

2021/04/05 05:30

嘉縣多數賞螢區因缺水 閃閃發光畫面恐消失

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中、低海拔山區每年3月底進入賞螢季，4、5月最高峰，今年因久旱不雨，地表堅硬，藏在地底的螢火蟲蛹難以破土而出，也因乾旱致食物數量銳減，影響螢火蟲成長，有些賞螢區灑水搶救，總算漸入佳境，多數賞螢區在水源匱乏下，恐難看到往年數以萬計螢火蟲入夜後閃閃發光的畫面。

往年3至6月群螢飛舞

近年生態保育觀念抬頭，嘉縣山區大小溪流附近進入螢火蟲季，都可看到群螢飛舞的美麗畫面，具觀賞價值的賞螢點逾200處，經營賞螢生態觀光景點也有 3、40處。

阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區觀光業者簡天賞表示，近幾年積極復育下，石鼓盤溪畔賞螢區每年3月下旬至6月出現萬螢飛舞美麗景象，但今年3月初整地為螢火蟲季準備時，發現地表堅硬如鐵，螢火蟲幼蟲的食物貝螺類也極為少見。

山美幾無可供賞螢景點

半個月前，地方人士從上游拉水線啟動灑水設施，持續搶救保育螢火蟲環境，螢火蟲終於在3月底現蹤，目前螢況愈來愈好，4月中旬有機會大爆發。

「都是沒有下雨所造成的。」阿里山鄉山美部落攝影人士莊信然直言，今年螢火蟲姍姍來遲，且數量明顯減少，以往光是山美部落周邊就有逾十處能觀賞壯觀群螢飛舞美景，今年幾乎沒有地方可建議遊客來賞螢火蟲，「真的差很多！」

竹崎鄉生態民宿業者王三華強調，乾旱嚴重影響螢火蟲生態，在螢火蟲棲地灑水可以搶救，但現在連民生用水都成問題，無法兼顧螢火蟲生機，期待老天早日降甘霖，為大地萬物解渴，恢復蓬勃生機。

梅山鄉民宿業者林淑媛也說，往年此時瑞里只要沒有光害地方，入夜幾乎隨處可見螢火蟲閃閃發光，但今年螢火蟲數量銳減，只有水源較充足處，還能維持一定的螢況，滿足遊客賞螢需求。

阿里山鄉石鼓盤賞螢區灑水搶救螢火蟲。（記者蔡宗勳攝）

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