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    首頁　>　嘉義縣

    賞曾文水庫美景 大埔同心吊橋新亮點

    串聯大埔情人公園與湖濱公園同心吊橋重建啟用。（記者蔡宗勳攝）

    串聯大埔情人公園與湖濱公園同心吊橋重建啟用。（記者蔡宗勳攝）

    2021/04/02 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕串聯嘉義縣大埔鄉曾文水庫畔情人公園與湖濱公園的「同心吊橋」，受到接連天災摧殘，成了危橋，地方爭取重建多年，終獲經濟部水利署南區水資源局經費奧援重建，並一併改善周邊步道與設施，昨完工啟用；同心吊橋新橋門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離，如長虹般懸掛湖面上，水漾般吊橋為當地添增新觀光亮點。

    串聯情人公園、湖濱公園

    縣長翁章梁、立委陳明文、大埔鄉長吳明勲等人昨出席啟用儀式，翁章梁說，新橋造型亮眼，也是大埔村、和平村重要聯絡路徑，期待透過新橋讓更多人看到當地湖光山色美景，歡迎遊客來感受好山好水。

    原同心吊橋1984年竣工後，歷經921地震及88風災等天災摧殘，大埔鄉公所因財政拮据，無力支應龐大修繕費用，致年久失修，有安全疑慮，嘉縣文化觀光局於2012年5月委託專業顧問公司辦理檢測評估，判定需緊急補修。

    吳明勲表示，公所透過縣府與立委陳明文向中央據理力爭，於2015年6月獲南水局核定經費4550萬元辦理改建，但過程一波三折，包括因蓄水量豐沛，致大型機具設備無法進入水庫底床進行吊裝作業等，最終變更設計，公所追加自籌經費2500萬元重新辦理工程招標，終於完工。

    吳明勲指出，原同心吊橋兩端在豐水期時，往往會泡在水裡，影響通行，配合吊橋重建，結合南水局進行周邊步道暨景觀改善工程，同時連結周邊景點設施，更凸顯大埔之美及曾文水庫美景。

    同心吊橋為當地添增新觀光亮點。（記者蔡宗勳攝）

    同心吊橋為當地添增新觀光亮點。（記者蔡宗勳攝）

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