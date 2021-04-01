15年37冠 和睦國小羽球隊獲金援

洪清忠（後排右二）擔任和睦國小羽球教練，培訓許多全國賽選手。（記者王善嬿攝）

2021/04/01 05:30

總教練洪清忠用心教導 球員克難練球

〔記者王善嬿／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉和睦國小羽球隊成軍15年來，成績斐然，在全國比賽個人、團體賽共拿下37座冠軍獎盃，縣市層級比賽逾150座冠軍，在學校資源有限下，總教練洪清忠幾乎全年無休陪伴、指導球員，甚至利用寶特瓶自製訓練器材、撿社區球隊二手羽球供選手練習，球員認真練習不喊苦，讓他教學更有動力，堪稱羽球隊「重磅守護神」。

桃城獅子會贈12萬元鼓勵

嘉義市桃城獅子會得知和睦國小羽球隊經費困窘，昨天在獅友、嘉縣議員陳柏麟等人見證下，由桃城獅子會長蔡惠如代表捐贈12萬元給和睦國小，幫助羽球隊增加教練鐘點費、更新球衣、補給營養品及贊助跨縣市比賽旅費。

發揮創意 寶特瓶製訓練器材

校長陳振興表示，洪清忠2005年自商界退休後，擔任該校羽球教練，起初沒練習場地，他自製球拍、油漆粉刷場地，第一年招收7個學生，遇單親學子無人接送回家，他就騎哈雷重機送學生回家，還去找回在網咖流連的學生，認真經營球隊與孩子培養出默契。

鐘點費雖不高 洪幾乎全年無休

學校訓練環境相當克難，洪清忠發揮創意，用腳踏車內胎與可樂2000cc瓶子裡面裝砂，作為選手手臂、腕力訓練器材，自創「4合一教學法」，一次練習兼練臂力、腕力、肌耐力及反應力，提高練習效率，讓孩子有時間複習課業。

陳振興說，洪清忠領取微薄鐘點費，除農曆春節，幾乎以校為家，孩子課後、假日到校訓練，他也都不另外收費，羽球隊幾乎全年無休，而有「7-11」稱號。

洪清忠表示，17年前他借用學校場館練習羽球，加上本身有羽球專長，因此投入羽球教學，以培訓參加全國賽選手為目標，經過長年經營，目前羽球校隊有25人，社團成員約80人。

洪清忠說，羽球選手著重體能訓練，在校訓練隊員爬樓梯、跑操場，欣慰孩子們很能吃苦，認真練習；6年級黃惠欣在全國性競賽個人、團體賽至少拿過10座冠軍盃，參加雙打賽也表現優異，前景看好。

嘉義市桃城獅子會捐贈12萬元，作為和睦國小羽球隊球衣、營養品及比賽旅費使用。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法