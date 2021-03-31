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    首頁　>　嘉義縣

    藍色公路夯 清明連假出港逾6000人

    今年布袋澎湖藍色公路已經開航，但目前搭乘遊客仍不多。（記者蔡宗勳翻攝）

    今年布袋澎湖藍色公路已經開航，但目前搭乘遊客仍不多。（記者蔡宗勳翻攝）

    2021/03/31 05:30

    布袋澎湖客船航季已開航 將迎來首波旅運高潮

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋商港與澎湖縣馬公港間海上藍色公路，今年客船航季於3月19日開啟，迄昨天載客量雖僅千餘人，然而兒童、清明4天連假購票搭船出港人數已逾6000人，迎來今年第一波旅運高潮，有機會走出武漢肺炎疫情陰霾，再創旅運高峰。

    連假首日 預計出港10艘次

    布袋澎湖客船航季今年開航逾10日，每天進出港人數僅百餘人，清明4天連假第一天出現加班船榮景，預計出港10艘次，其中凱旋3號、太吉之星2號與雲豹輪均航行兩趟，從早上7點就開出加班船，連假預報出港人數迄昨天早上已有6087人。

    台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處處長謝診安表示，2019年布袋商港客運量59萬158人次，創歷年來新高紀錄，去年加入雲豹、藍鵲兩艘大型客輪後，原本預估可輕易突破60萬旅次，甚至朝70萬人次大關邁進，但受疫情影響，上半年旅客量寥寥無幾，幸下半年疫情疏緩，急起直追，全年有41萬9369人次。

    重建旅客中心、新建登船廊道

    謝診安指出，因應布澎海上航線蓬勃發展，為提供旅客更優質、寬廣的通關候船空間，目前正在原址重建旅客中心，完工後，旅客中心容納人數將從現有約800人提升至2000人；另新建連接旅客中心至登船碼頭廊道，讓旅客登船時可免於風吹日曬，預計今年底完工，明年客船航季就可使用。

    謝診安強調，因應旅客增多，落實防疫工作，港區每日使用漂白水及酒精清潔消毒，並於入口設置感熱儀器，篩檢體溫過高旅客，為防止居家隔離與檢疫民眾違規外出搭船移動，海巡單位在旅客中心入口處增加身分查驗程序。

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