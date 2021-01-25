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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義梅山公園梅開9成 阿里山河津櫻接力

    梅山公園近3天進入盛開期，大批遊客賞花。（記者王善嬿攝）

    梅山公園近3天進入盛開期，大批遊客賞花。（記者王善嬿攝）

    2021/01/25 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉梅山公園3千多株梅花進入盛開期，開花達9成，自公園瞭望台俯瞰，小白花朵朵綻放，猶如瑞雪覆蓋，昨、前天週末吸引遊客湧入賞花拍照；阿里山國家風景區櫻花也由梅山鄉太和村河津櫻打頭陣，率先盛開，粉紅風暴吸引攝影玩家朝聖，預計花期可維持2週。

    梅花估花期維持1週

    梅山鄉公所秘書田清標表示，梅山公園面積近6公頃，種植3千多株梅花皆屬白花品系，以往在元旦就會盛開，今年受氣候影響，花期延遲約2週，上週五進入盛開期，目前開花9成，預計花期維持1週，賞花要趁早。

    賞梅可改道避開台3線車潮

    梅山公園昨、前天週末湧入賞花遊客，公園旁台3線、環南路停滿車輛，竹崎警分局派員交通疏導，警方建議自行開車的民眾，自國道3號梅山交流道下後，可以改道行駛環南路，可在路邊停車，避開台3線車潮。

    富士櫻、八重櫻將接棒綻放

    梅山鄉太和村「仙葉茗茶」推廣中心前2株河津櫻花近日盛開，為大阿里山地區櫻花「粉紅風暴」揭開序曲，太和村長許元舜說，這2株河津櫻種了14年，每年開最早、最美，可說是阿里山森林遊樂區外的「櫻王」，預計花期2週。

    「漫步在雲端的阿里山」臉書版主黃源明表示，阿里山國家風景區櫻花花況，除了自石棹直到阿里山森林遊樂區外的阿里山公路沿線山櫻花，自去年12月迄今陸續綻放，又以梅山太和樟樹湖的河津櫻為開路先鋒，往年在元月上旬盛開，今年延遲約2、3週，近期已滿開；緊接著，元月下旬到2月初為富士櫻、八重櫻接棒綻放。

    太和村河津櫻盛開，「粉紅風暴」吸引遊客駐足。（許元舜提供）

    太和村河津櫻盛開，「粉紅風暴」吸引遊客駐足。（許元舜提供）

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