國中生拍微電影 「六嘉行腳」記憶家鄉

六嘉國中侯秀甄（左起）、侯家慧、何玉婷、林宣妗與輔導主任方信于（中）合影。 （記者劉慶侯翻攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者劉慶侯、林宜樟／綜合報導〕移民署透過新住民發展基金補助，舉辦「第六屆新住民及其子女築夢計畫」，就讀嘉義縣六嘉國中的林宣妗、侯家慧、何玉婷及侯秀甄，透過築夢計畫獎金補助購買的專業器材，完成微電影「六嘉行腳」，小小的年紀就有大大的夢想，要將自己走過家鄉土地的行腳記憶，「新」火相傳。

獲移民署獎金 購買專業器材

移民署表示，此次獲獎的林宣妗等四位同學，透過築夢計畫獎金補助購買的專業攝影器材、收音設備及電腦剪輯軟體，自編、自導、自演、自剪，完成微電影「六嘉行腳」，他們以學校為拍攝起點，走訪了嘉義縣六腳鄉的兒時柑仔店、蟀哥農場、苦楝樹綠色隧道、順天宮、鳳山宮、教會、蒜頭村及花生加工廠。希望透過他們的影像，讓外地人看見六腳之美，也希望出外工作的人再次認識自己的家鄉。

以學校為起點 拍出家鄉之美

團員何玉婷表示，透過這次的築夢計畫，他們學習分工合作，恰如其分地扮演各自的角色，如主角、主拍、側拍及剪輯等，是最困難的挑戰，他們必須不斷地討論，過程中建立團隊默契，才能呈現最美的畫面。

六腳鄉六嘉國中校長徐文成說，用影像表達想法是現代學生需具備的能力，前年他調任六嘉後，與輔導主任方信于推動微電影教學，起初沒什麼學生想參加週六還要上課、拍攝的微電影團隊，但後來拍出一支支微電影後，參加學生越來越多。林宣妗、侯家慧、侯秀甄是菲律賓與越南的新住民子女，與同學何玉婷等人組成團隊，花了三個多月時間完成作品，值得肯定與鼓勵。

六嘉國中輔導主任方信于表示，六嘉國中有將近三分之一的學生是新住民子女，鼓勵新住民子女建立自我認同，感謝移民署提供資源讓學生完成夢想，小小的夢想卻是他們提升自信心的一大步。

移民署表示，本屆計有來自印尼、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞、法國、尼泊爾及中國等國家等多位新住民小朋友充分展現多元文化背景。署長邱豐光表示，台灣歡迎新住民和家人一起築夢，讓夢想起飛，帶給台灣多元豐富的文化交流。有關獲獎者築夢成果，將於六月六日於移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網，及本屆築夢計畫臉書粉絲專頁等處播放。

六嘉國中學生拍攝微電影記錄家鄉美景。  （記者林宜樟翻攝）

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