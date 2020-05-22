延宕6年 嘉縣逐鹿展演中心動土

嘉義縣「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」動土，採鄒族傳統儀式祈福。（記者蔡宗勳攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕延宕六年多的「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」，歷經嘉義縣府與工程廠商訴訟，轉由阿里山國家風景區管理處承接等過程，終於在昨天動土，預定明年八月完工，將成為遊客進入阿里山國家風景區嶄新、亮麗的地標，提供完善的遊憩服務機能。

歷經廠商倒閉興訟 轉由阿管處承接

二○○九年莫拉克風災重創嘉義山區，阿里山鄉達邦、特富野、樂野、來吉、山美、新美、里佳、茶山等八個部落民眾因家園沖毀，被迫遠離家鄉，遷居至阿里山山腳下，並成立逐鹿社區；縣政府為發展觀光，爭取經費興建阿里山文化藝術觀光館，但工程進行一半發生包商倒閉停工興訟事件，之後由阿管處接手並擴大規劃為「逐鹿文化展演中心及鄒市集」，編列八千三百多萬元經費，將未完成的二層樓鋼構造進行補強，並增設新設施。

經費逾8千萬 預計明年8月完工

昨天動土儀式由阿管處長馬惠達主持，預定施作項目包括遊客服務中心、篝火廣場、傳統家屋、展售空間、餐飲空間、公共廁所等遊憩設施，可提供完善遊憩服務機能，並藉由導入鄒族文化特色產業，提升整體部落觀光產業的質感與內涵。

此外，二○○一年桃芝颱風侵台，豐山乾坑溪、蛟龍溪和石鼓盤溪都爆發嚴重土石流災情，對外聯絡三座橋梁全被沖毀，豐山村成為孤島，之後橫跨乾坑溪和蛟龍溪的橋梁陸續完成，但跨越石鼓盤溪的橋梁因工程浩大，只能以箱涵便橋維持通行，逢風災雨害交通就中斷。

另跨越石鼓盤溪橋樑 昨天動土

嘉義縣府向嘉義市嘉邑行善團與中央請求協助，由行善團出資兩千五百萬元興建主體橋梁、原住民委員會補助六百萬元建引道，昨天舉行動土，未來新橋取名「仁讚橋」，橋長一百公尺、寬六公尺，橋高與通洪斷面遠大於現在的箱涵便橋，提升村民通行河溪兩岸的安全性。

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