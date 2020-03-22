東石掌潭抽水站 明年六月完工

2020-03-22 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前年八二三水災重創嘉義縣沿海地區，縣府獲「前瞻基礎建設計畫」經費補助四十六．四九億餘元，設置滯洪池及抽水站等工程，其中，東石鄉掌潭村規劃「白水湖第一滯洪池抽水站工程」，經費約一億五百萬元，十九日已開工施作，工期四百五十個日曆天，預計明年六月完工。

經費1.05億元

東石鄉掌潭村長蕭榮馨說，前年八二三水災造成掌潭村淹水長達七天，日前縣府水利處到當地舉辦白水湖第一滯洪池抽水站工程施工說明會，鄉親期盼早日擺脫淹水夢靨。

縣府水利處長林谷樺回應，八二三水災導致東石、布袋等沿海地區淹水多日不退，經了解，淹水主因除雨量過大，還與地層下陷、排水不易有關，因而排洪工程施作以排水路改善、抽水站增建、滯洪池設置及村落防護工程等為主；白水湖第一滯洪池抽水站工程，包括改善引水渠道、既有抽水站，並新設引水渠道及在滯洪池增設一座六CMS抽水站（每秒抽水量六噸）等，經費約一億五百萬元。

林谷樺說，縣府獲前瞻經費共四十六．四九億餘元，執行的水安全治理工程共五十七件，已完工十八件、施工中廿件、發包中十二件，另有七件正進行用地取得；而其中有廿四億元用在八二三水災淹水嚴重區域，例如東石掌潭、朴子鴨母寮、太保新埤等地，施作治理工程廿九件，四件正施工中。林谷樺坦言，從前年起，因缺工、原物料上漲等因素，致多件工程已三次流標，甚至已施工工程進度延宕，目前針對流標工程預算進行檢討，研議提高單價來增加廠商投標意願。

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