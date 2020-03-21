迎夏至日環食 嘉縣太陽館辦天象觀察測試

嘉縣太陽館為夏至日環食暖身，昨天春分日進行觀天象測試。（記者蔡宗勳翻攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年夏至（六月廿一日）當天下午在嘉義地區可看到百年難得一見「日環食」天文奇景，嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館昨天春分日舉行「嘉縣日環食觀測聯盟」網路連線直播測試活動，有四十個單位參與，為觀測夏至日環食暖身。

太陽館長蔡明哲表示，六月廿一日下午二點四十九分至下午五點二十五分在雲林縣斗六以南、台南市新營以北可看到日環食，整個嘉義縣十八鄉鎮市都是觀賞區，又以位處北回歸線廿三．五度的太陽館，因地理位置適中，四周天際線低平且完整，是全台最佳觀測點之一。

昨天春分連線直播觀日測試活動，嘉縣卅四所國高中及國小參與，布袋高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原及樹木銀行等單位共襄盛舉。

蔡明哲指出，連線過程以時下最流行的網紅行銷模式，直播各校推展天文科學教育現況，同時也為日環食天象進行預告宣傳。

據天文學家估算，錯過今年夏至日環食觀測，恐怕要再等兩百年，今年夏至日逢星期日，在日環食發生前，太陽館會進行「三龍取火」傳統儀式，並透過窺陽管、圭表等觀測裝置，讓遊客體驗「立竿不見影」的夏至特殊景象。此外，嘉市夏至日活動將在北香湖公園登場，市府邀請天文專家進行大師講座及安排表演活動。

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