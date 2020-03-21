嘉縣馬稠後園區後期招商說明 150廠商出席

嘉義縣政府與台糖公司聯合舉辦馬稠後後期產業園區招商說明會。（記者蔡宗勳攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府與台糖公司昨天共同辦理「馬稠後產業園區後期」首場招商說明會，吸引一百五十位廠商代表出席，縣長翁章梁強調，將加速開發期程，滿足廠商投資設廠需求，預計六月公告標售產業用地，二○二二年完成主要公共設施，就可陸續交地供廠商設廠，為國內最適合台商返鄉進駐的園區。

6月公告售地 2022年完成公設

馬稠後後期園區占地三百四十三．七八公頃，是繼大埔美精密機械園區一、二期及馬稠後產業園區一期之後，由縣府自力開發的第四座產業園區，原本棘手的土地問題，經一再協商，中央居中協調後，縣府終在二月十日與台糖簽訂土地協議價購契約書，得以展開後續作業。

防疫採梅花座 區隔廠商代表

昨天招商說明會在縣府創新學院舉行，廠商參與踴躍，由於武漢肺炎疫情因素，以「梅花座」方式間隔參加廠商代表距離，會中有廠商反映設廠流程是否可簡化、以縮短建廠時程。

翁章梁表示，馬稠後園區後期土地分兩部分，縣府分配到的土地採標售方式，台糖分回土地則採標租方式，未來標售過程會先審核廠商是否符合產業類別，通過則可競標，園區開發將分為「智慧健康照顧科技園區」與「智慧機械相關產業」兩大區塊。

健康照顧、機械產業兩園區

翁章梁指出，馬稠後後期園區預計六月公告標售產業用地，全園區預計二○二二年完成主要公共設施、二○二四年全區開發完成；他強調設單一窗口服務，從建照預審、申請建照、使用執照到工廠登記，採一條龍式服務，為進駐廠商提供最高行政效率服務，相當適合台商鮭魚返鄉進駐。

採一條龍式服務協助設廠

經濟部工業局配合前瞻基礎建設計畫於二○一九年至二○二一年補助十二．六億元，在馬稠後後期園區設置自來水專管及園區聯外道路一六七縣道及嘉四十五鄉道拓寬為廿四公尺道路，確保產業投資所需用水無虞及完善聯外運輸系統。

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