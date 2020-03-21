大阿里山賞螢季 3月27日土匪山打頭陣

大阿里山地區的螢火蟲數量正逐日增加之中。（莊信然提供）

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山賞螢季愈來愈受歡迎，將緊接著阿里山花季、瑞里紫藤花季於三月底登場，阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）結合山區各社區、部落，推薦梅山鄉太興社區飛瀑步道等十一處適合賞螢點，其中由番路鄉公興社區土匪山於三月廿七日起打頭陣，只要天候允許，邀民眾走進山林，欣賞令人嘆為觀止的螢海奇觀。

擁有42品種 全台最佳賞螢地點

大阿里山地區（竹崎、梅山、番路、阿里山鄉）擁有得天獨厚的自然生態環境，從春末至冬初有不同品種的螢火蟲可以欣賞，種類多達四十二種，佔全台的三分之二，分佈從低海拔至中高海拔區域，堪稱是全台觀賞螢火蟲最佳的地點；這幾年在生態保育強化後，每到賞螢季節，入夜處處可見螢火蟲飛舞的美麗畫面。

阿管處：4月到5月底數量最多

阿管處長馬惠達表示，大阿里山賞螢季大約四月至五月底，不過，三月中旬就可看到螢火蟲蹤影，不過數量以四、五月最多，數以千計的螢火蟲到處飛舞，令人屏氣凝神，擔心一開口，螢火蟲就會誤闖進嘴裡。

推薦11處有導覽服務賞螢地

阿管處經輔導大阿里山社區與部落，整理出賞螢基地，共推薦十一處有基本設施與導覽服務的賞螢地，分別為梅山鄉太興社區飛瀑步道、瑞峰社區竹坑溪步道、南天巨屏、瑞里社區野薑花步道；竹崎鄉仁壽社區水社寮車站、圓潭生態園區、光華社區賞螢步道；阿里山鄉里佳社區賞楓步道、風流洞步道；番路鄉公興社區土匪山生態園區及阿里山鄉茶山社區屯阿巴娜步道。

各社區螢火蟲季活動，由番路鄉公興社區土匪山於三月廿七日起打頭陣；竹崎鄉圓潭生態園區四月十日至五月十日於每週五、六、日辦理；阿里山樂野部落四月十五日至五月卅日推出「那一年的星空野餐」浪漫遊程，里佳社區四月十八、十九日兩天舉辦「星星相螢」；山美、奮起湖、豐山、來吉等觀光區也有不錯的賞螢秘境，遊客可請當地人帶路。

阿里山螢光下的奇幻星旅宣告自3月底起跑。（記者蔡宗勳攝）

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